Hugo Gaston appelé pour la Coupe Davis de tennis

Hugo Gaston profite du forfait d'Ugo Humbert, mais aussi de sa bonne performance, lors du dernier Masters de Paris-Bercy. Le tennisman toulousain est appelé par le capitaine Sébastien Grosjean pour renforcer les rangs de l'équipe de France de Coupe Davis, qui débutera la phase finale le 25 novembre.

Le joueur de Fonsorbes, licencié au Stade Toulousain, est appelé avec Adrian Mannarino. Tous deux rejoignent Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech.

"Hugo a signé un magnifique parcours au Rolex Paris Masters en atteignant les quarts de finale, avec une qualité de jeu exceptionnelle" déclare Sébastien Grosjean, sur le site internet de la Fédération Française de Tennis.

Le capitaine choisira seulement cinq joueurs dans sa sélection définitive. En phase de poule, les Bleus, placés dans le groupe C, affronteront la République tchèque le 25 novembre et la Grande-Bretagne le 27 novembre, à Innsbruck. La suite de la compétition se déroule jusqu'au 5 décembre à Turin et Madrid.

Cette phase finale de Coupe Davis réunit les 18 meilleures nations du tennis masculin, réparties en six groupes de trois équipes. Le vainqueur de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs "deuxièmes" seront qualifiés pour les quarts de finale.

Les joueurs retenus :