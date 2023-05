Hugo Gaston et Benjamin Bonzi épargnés au premier tour de Roland-Garros

Ils ont évité les têtes de série. Même si rien n'est fait, nos frenchies de la région auront des opportunités pour aller plus loin sur la terre battue parisienne. Hugo Gaston, natif de Fonsorbes et profitant d'une wild-card, affrontera le Slovaque Alex Molcan. En cas de victoire, il pourrait défier Alexander Zverev au second tour.

ⓘ Publicité

Benjamin Bonzi devra lui se défaire du Brésilien Thiago Monteiro pour voir le deuxième tour porte d'Auteuil. Arthur Cazeaux, Montpéllierain licencié à Toulouse, aura lui droit à un duel franco-français face à Corentin Moutet. Début des hostilités ce dimanche.