Hugo Gaston, la révélation toulousaine de Roland-Garros : et maintenant ?

Après ses performances très remarquées à Roland-Garros, le destin d'Hugo Gaston a pris une autre tournure. Ou plutôt son statut médiatique, et dans l'opinion publique, a changé. Mais le plus dur commence pour le champion, licencié depuis ses huit ans dans le club familial de Blagnac (Haute-Garonne).

Il a conquis les Français en deux-trois amortis comme seul lui sait les réaliser. Quelques millions de téléspectateurs et un record d'audience pour France Télévisions, au passage. Hugo Gaston, 20 ans, est désormais tout sauf un inconnu sur la planète tennis. Éliminé de justesse en huitième de finale de Roland-Garros après avoir pris deux sets au numéro trois mondial, le jeune toulousain rentre à la maison, avec quelques dizaines de places gagnées à l'ATP (de 239e, il se situe autour de la 150e place désormais) et de nouveaux défis.

Restera t-il licencié à Blagnac ?

Hugo est licencié au Blagnac Tennis Club (900 licenciés) depuis ses huit ans et demi. Il a suivi ses parents, tout simplement, eux aussi inscrits à Blagnac après avoir tapé ses premières balles dans le club de sa commune, Fonsorbes. Mais si le jeune prodige a bien sa carte à Blagnac et représente le club en compétition, il ne s'y entraîne pas. Au quotidien, Hugo Gaston pratique son tennis à quelques kilomètres de là, sur les courts de la Ligue de tennis, à Balma avec son entraîneur fédéral, Marc Barbier. Ceux qui l'ont toujours accompagné à Blagnac s'inquiètent parfois en pensant que leur protégé pourrait cèder aux sirènes parisiennes par exemple. "En étant à Paris, c'est vrai que c'est plus pratique. Et puis au niveau financier, vous jouez par équipe, c'est stratégique", explique Christophe Caracatsanis le président de Blagnac. "Et puis à Paris, vous trouvez plus facilement des joueurs de bon niveau pour s'entraîner, ce qui manque ici", admet le directeur sportif, Brice Bernard.

On est un club encore familial avec une école de tennis de 150 jeunes, ils ont tous connu Hugo, on le soutient à fond et on espère le garder avec nous. — Christophe Caracatsanis le président de Blagnac

Brice Bernard, le directeur sportif et Christophe Caracatsanis le président du club de Blagnac. © Radio France - Louis Fontaine

Le Toulousain était un temps parti à Poitiers au Pôle France, mais il est revenu dans la Ligue Occitanie.

Pour le directeur technique national à la fédération française de tennis, pas d'inquiétude. Non seulement les exemples de joueurs qui sont restés toute leur vie dans leur club existe (Arnaud Clément à Aix), mais surtout, Toulouse est le socle d'Hugo.

Hugo est très attaché à Toulouse, à sa Ligue. Il est très bien entouré, et ça ne l'empêche pas d'avancer. Il a retrouvé un équilibre, il peut rester à Blagnac, ça n'est pas un souci. — Pierre Cherret, DTN

En réalité, Hugo Gaston monte très souvent à Paris pour s'entraîner au CNE (centre national d'entraînement), en plus de ses entraînements à Balma.

Le verra t-on bientôt sur de nouveaux tournois ?

Le jeune Toulousain, extrêmement sollicité après son match dimanche, a répondu à toutes les sollicitations nationales ce lundi à Paris. Il devrait prendre un avion ce mardi pour rentrer chez ses parents, chez qui il vit toujours, à Fonsorbes, à l'ouest de Toulouse. Et s'accorder quelques jours de break. Avant de reprendre son quotidien, avec la lucidité qui le caractérise. Avec sa 150e place, il ne pourra pas jouer les tournois ATP sauf invitation, Hugo Gaston va retourner sur le circuit secondaire, qu'on appelle les Challengers . "Tout va dépendre de qu'il va faire sur ces tournois secondaires, pourquoi pas Bercy si il bénéficie d'une "wild card". Son objectif, c'est aller à l'Open d'Australie (NDLR : en janvier 2021) pour atteindre le Top 100 et accéder à des tournois Masters 1000, 500 et ATP", explique Pierre Cherret.

Et pourquoi pas la Coupe Davis, en novembre 20221 à Madrid avec l'équipe de France ? Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, alerte Paul-Henri Mathieu. L'ancien champion français a connu une trajectoire parisienne similaire en 2002 : méconnu, il perd en 8e de finale face à Agassi, en cinq sets.

Le plus dur commence, il doit surfer sur cette vague positive. Avec sa performance à Roland-Garros, Hugo va pouvoir intégrer des tournois nouveaux et il va devoir confirmer. — Paul-Henri Mathieu

Il y a peu de tournois secondaires à cause du contexte sanitaire. Le tournoi de Mouilleron-le-Captif qui devait débuter ce lundi a été annulé. Celui de Brest, à partir du 26 octobre, est maintenu. Peut-être le prochain rendez-vous d'Hugo Gaston.