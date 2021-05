Roland-Garros : Fonsorbes vibre à nouveau avec Hugo Gaston

Il faut l'avouer tout le monde ne connait pas le 141e joueur mondial dans les rues de Fonsorbes, malgré son exploit l'an dernier à Roland Garros. Hugo Gaston a grandi dans cette commune, près de Toulouse, et continue d'y vivre- chez ses parents- quand il ne fait pas le tour du monde. Il avait fait vibrer la région toulousaine et au-delà en éliminant Stan Wawrinka puis en faisant trembler l'Autrichien Dominic Thiem en 8e de finale du tournoi de tennis sur terre battue, en 2020. Ce mardi, il revient à Roland Garros grâce à une "wild card", une invitation, et va affronter Richard Gasquet au premier tour pour un duel 100% occitan.

"On aimerait tous lui ressembler"

Si certains ignorent encore son nom, quand on va sur les cours du club de tennis, présidé par le papa d'Hugo Gaston, là les collégiens qui s'entraînent le connaissent tous ! "On trouve qu'il est génial, on aimerait lui ressembler", dit Mathieu. "Il est très fort et il a joué ici, donc on est content de jouer ici aussi", abonde Gabriel. Juste à côté, Lucas, 20 ans (l'âge d'Hugo Gaston) essaie d'imiter les amortis, si caractéristiques de la façon de jouer du tennisman toulousain : "On est tous derrière lui !", assure-t-il. Mathias, son coéquipier a même échangé quelques balles avec lui. "Il revient jouer quand il a le temps, mais bon il joue de la main droite alors qu'il est gaucher... C'est un peu humiliant et on ne risque pas de gagner des points!", sourit-il.

Le club de tennis de Fonsorbes où tout le monde connaît 'l'enfant du pays", Hugo Gaston © Radio France - Clémence Fulleda

"A 5 ans, il faisait du mur pendant des heures"

La maire de Fonsorbes, Françoise Siméon, elle a vu grandir Hugo Gaston : "Je le voyais taper la balle pendant des heures contre un mur, il était très doué à 5 ans à peine." Et elle est fière de voir le nom de la ville à la télé : "Quand vous voyez 'Hugo Gaston, 20 ans, Fonsorbes,' ça fait quelque chose. L'an dernier on a été le centre de la France pendant quelques jours. Et cela fait d'autant plus plaisir que c'est vraiment un gentil garçon". Sa toute première entraîneuse à Fonsorbes, Carole Hayes, confirme son talent : "Je suis arrivée en 2005, Hugo avait 5 ans, il avait quelque chose de plus que les autres. Il avait de la créativité, il créait du jeu. il faisait des amorties et des lobes, ce n'est pas moi qui lui ai appris. C'était en lui .Et il regardait Roland Garros en boucle, il se mettait des K7 constamment ! Et c'est quelqu'un avec de vrais valeurs, de très humain."

Un garçon gentil, mais prêt à tout donner, il l'a dit, face à Richard Gasquet. S'il gagne, Hugo Gaston devrait se retrouver face à Rafael Nadal, la légende de la terre battue au second tour de la compétition."Quoi qu'il arrive ce sera positif", dit Fabienne, la maman d'Hugo Gaston, qui ne l'a pas encore serré dans ses bras, à cause de la bulle sanitaire autour des joueurs.