Hugo Hay entre en piste aux mondiaux d'athlétisme

À un an des JO de Paris 2024, Hugo Hay va se "tester" ce jeudi soir sur la piste de Budapest. Il devra, à partir de 19h, finir dans les cinq premiers de sa série du 5.000 m pour valider son ticket pour la finale de dimanche de ces championnats du Monde. L'athlète de Bressuire ne se présente malheureusement pas au mieux de sa forme. Après avoir lutté tout l'hiver contre une maladie qui l'a affaiblie, Hugo Hay avait réussi à revenir au début de l'été pour aller décrocher les minimas pour ces championnats du Monde, mais aussi pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais depuis quelques jours, le sociétaire du SBAC a plus fréquenté l'infirmerie que la piste.

ⓘ Publicité

J'ai passé plus de temps au médical qu'à m'entrainer

Hugo Hay, n'entend rien lâcher et tenter le tout pour le tout : " Tomber malade à trois semaines des championnats du Monde, ce n'est pas l'idéal, du coup, j'ai perdu du temps à l'entrainement, après, je me suis fait mal à l'ischio-jambier du coup, j'ai passé plus de temps au médical qu'à m'entrainer. Donc ce n'est pas la meilleure manière d'aborder un championnat du Monde. Bon, si je suis là, c'est que je pense que j'ai une chance de me qualifier pour la finale de dimanche, ce qui était l'objectif initial, je peux me surprendre, je peux tirer mon épingle du jeu sur une course tactique et pourquoi pas croire au miracle."