Hypercar - Première victoire pour Alpine et le Limousin Matthieu Vaxivière aux 1000 miles de Sebring

C'est une première historique pour Alpine et le pilote du Limousin Matthieu Vaxivière. Après avoir enchainé les podiums la saison dernière sans parvenir à l'emporter, l'écurie française et son pilote haut-viennois ont remporté dans la nuit de vendredi à samedi les 1000 miles de Sebring en Floride. Le premier rendez-vous de la saison en Hypercar. C'est la toute première victoire d'Alpine et de Matthieu Vaxivière dans la catégorie reine de l'endurance auto. Prochaine course le 7 mai aux 6 heures de Spa.

