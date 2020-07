"I love Bourgogne Franche Comté" au Ballon d'Alsace : on se régale !

Chaque week-end votre France Bleu vous propose de découvrir ou redécouvrir un joli coin de Bourgogne Franche Comté. Samedi dernier, direction la commune de Lepuix, dans le Territoire de Belfort, où se trouve le site de "l'Acropark". Et on s'est fait plaisir !

Perché dans les Vosges, sur le site du Ballon d'Alsace, à 1258 mètres d'altitude, L'"Acropark" propose depuis 2003, plusieurs parcours aventure à partir de 3 ans (avec ligne de vie continue donc sans danger) et une tyrolienne motorisée géante de 900 mètres ! On a testé pour vous et on a aimé :)

TYROLIENNE GEANTE BALLON ALSACE Copier

Le site de l'"Acropark" est ouvert tout l'été : vous allez en prendre plein les yeux et sensations garanties !