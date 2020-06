"I love Bourgogne-Franche-Comté" : du VTT à Métabief

On prend un peu de hauteur, direction la station de Métabief, dans le haut Doubs. Préparez le VTT ou les chaussures de marche !

Cet été La station de Métabief, vous propose de rallier, à pied ou VTT, le sommet du Mont d'Or (1463 mètres), en empruntant le télésiège du Morond.

Sylvain PHILIPPE directeur du syndicat mixte du Mont d'Or Copier

Depuis les Championnats du monde en 1993, la station de Métabief, située à quelques kilomètres de Malbuisson et de Pontarlier, est devenue le rendez-vous mythique des VTTistes. 25 km de VTT de descente tous niveaux vous attendent : deux pistes noires, deux rouges, deux bleues et une verte avec un dénivelé négatif de 420 mètres. Les pistes Bike’All (verte) et Atlas (bleue) ont été récemment réaménagées pour permettre à tous de découvrir la pratique du VTT de descente en toute sécurité.

VTT à Métabief

Le télésiège du Morond est ouvert jusqu'au 4 octobre 2020