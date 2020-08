"I Love Bourgogne Franche Comté" se balade à cheval dans le Chablisien !

Si vous êtes cavalier en herbe ou émérite, laissez vous guidez par Marine Darlot - diplômée Accompagnatrice de Tourisme Équestre - et découvrez le Chablisien..à cheval ! Balade originale à l'indice carbone très faible, un sucre comme récompense et le tour est joué :)

"I Love Bourgogne Franche Comté" à contacté Marine Darlot, spécialisée dans les balades à cheval, pour connaitre les différentes formules proposées..ça donne envie de chevauchée fantastique !

MARINE DARLOT propose des balades à cheval dans le Chablisien Copier

Marine DARLOT, est disponible avec ses chevaux tous les jours pour vous emmener, seul ou en groupe, cavalier confirmé ou débutant ! On peut choisir la formule une heure, ou demi journée ou journée, la formule pique nique et baignade avec les chevaux, galops à travers champs et vignes du Chablisien, et même nuit sous tente au bord de l'eau avec les chevaux. Bonne promenade :)