"I Love Bourgogne Franche Comté" visite la station "NordiK Walk" du Val de Morteau (25)

Le Val de Morteau est l'une des 13 stations "NordiK Walk" de France. C'est un gage de sécurité et de confort pour la pratique de la marche nordique (avec balisage, application smartphone, informations techniques, topo-guide etc.)

Une Station Nordik Walk est une destination 100% dédiée à la marche nordique, qui propose des parcours balisés, des services et des outils aux débutants mais aussi aux passionnés plus aguerris. "I Love Bourgogne Franche Comté" part à la découverte de la station du Val de Morteau.

Bernard BEAUDOIN créateur du "Nordik Walk" du Val de Morteau (25) Copier

Le Massif jurassien a la chance d'avoir deux stations Nordik Walk : la Station du Haut Bugey (01) créee en 2017 et celle du Val de Morteau avec ses 5 parcours balisés (de 6 à 12kms, jusqu'à 270 mètres de dénivelé positif et autant en négatif). La plupart des parcours se font au départ de Morteau, le balisage est clair et précis, une application smartphone et des topos guide téléchargeables sont à votre disposition ! Bonne balade :)