Il a fait 2021 – "Une année réussie" pour Charles Milesi, vainqueur des 24 Heures du Mans en LMP2

Alors que 2021 touche à sa fin, France Bleu Bourgogne vous propose de revenir sur les personnalités côte-d'oriennes qui ont marqué cette année. Aujourd'hui, c'est Charles Milesi, jeune pilote automobile de Talant.

En août dernier, pour sa deuxième participation aux 24 Heures du Mans, il a gagné la mythique course dans la catégorie LMP2, réservée aux équipes indépendantes, plus petites et moins connues du grand public que les gros constructeurs type Peugeot ou Toyota. Un premier pas dans la cour des grands pour le pilote de 20 ans qui compte bien faire encore parler de lui en 2022.

France Bleu Bourgogne: Six mois après votre victoire aux 24 Heures du Mans, qu'est-ce qu'il vous en reste?

Charles Milesi :C'était une année où il y avait beaucoup de challenge parce qu'avec mon équipe, on était vraiment des débutants et ils n'avaient aucune expérience dans cette catégorie-là, c'était leur première participation. Donc, réussir une année comme celle-ci, on va dire qu'on a coché toutes les cases : avec une victoire aux 24 Heures du Mans et un titre de champion du monde, on ne pouvait pas forcément faire mieux. Mais on va dire que pour moi, c'était vraiment une année réussie.

à lire aussi 24 heures du Mans : le Côte-d'Orien Charles Milesi triomphe en LMP2

Comment est-ce qu'on se sent quand on participe aux 24 Heures du Mans à seulement 20 ans ?

J’étais assez confiant et détendu parce qu'on n'avait pas forcément de pression. C'était la première année avec ce team au Mans et on savait que pour nous, ça n'allait pas être facile, mais que si on faisait vraiment tout ce qu'on avait appris avec les courses précédentes, ça allait bien se passer. On a essayé de faire un travail vraiment propre.

On vous attendait sur cette sur cette course ?

La performance était là directement. On savait qu'il fallait juste gommer les erreurs qu'on avait faites en début de saison et on a réussi à le faire pour le Mans. C'était le plus important. Comme je disais, le travail paye toujours et on va dire que depuis le début de l'année, on avait vraiment beaucoup travaillé pour cette course-là. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait.

Charles Milesi raconte ses 24 Heures du Mans Copier

En octobre, vous avez eu deux victoires à Bahreïn. Dans quel état d'esprit étiez-vous? Est-ce que c'était une confirmation du Mans?

En arrivant à Bahreïn, on est toujours en lice pour le Championnat (du Monde, ndlr). Le fait qu'on ait gagné le Mans et que nos concurrents directs aient eu un peu de malchance et se sont ratés sur cette course-là fait qu’on est tout de suite revenu à un point au championnat. On était relativement confiants parce que, s’il y a une course à gagner dans l'année c’était le Mans, et on savait qu’on avait réussi. Le championnat, c’était un bonus. La première course était un peu compliquée au début, pendant les essais parce que c'était la première fois qu'on allait sur ce circuit-là. On a réussi à gagner deux courses d'affilée. On est vraiment fiers de ce qu'on a fait. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux que de finir avec trois victoires d'affilées.

A Bahreïn, vous avez eu l'occasion d'essayer une Toyota. Est-ce que c'est quelque chose d’exceptionnel pour un pilote?

C'est une expérience à part. Toyota m'a donné l'opportunité de pouvoir l'essayer, avec une préparation d’à peu près un mois.

Et selon vous, c'est grâce à votre victoire au Mans qu'on vous a proposé cette opportunité-là ?

Forcément, le Mans nous met en valeur en tant que pilote. Mais je dirais que c'est surtout après les performances que j'ai pu avoir sur toute une saison.

Après cette année 2021, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022?

Mon objectif maintenant, c'est d'être avec un constructeur (type Peugeot, Toyota, etc. Ndlr). J'ai gagné le Mans en LMP2 (catégorie réservée aux équipes indépendantes des constructeurs. Ndlr), maintenant, j’aimerais le gagner au général avec mon constructeur. Ça, c'est quelque chose qui va être encore plus difficile, parce qu'en 2023, il y aura beaucoup de concurrents. Pour arriver à aller chercher une victoire, ça ne va pas être facile. Normalement, après ça, ça devraient un peu plus s'ouvrir pour 2023 et 2024 !