C'est la der des der pour Guy Rossi. Le colmarien s'aligne ce vendredi en Floride, pour son 70e et dernier double IronMan. Celui qui a parcouru déjà, en plus de 30 ans d'ultra-triathlon, deux fois le tour de la terre s'arrêtera après cette épreuve. Il raccrochera, mais ne s'arrêtera pas de courir.

Colmar, France

Cette fois, ce sera la dernière . Guy Rossi s'élance ce vendredi en Floride, pour son 70e et dernier double IronMan. "La légende" comme on l'appelle décrochera après plus de 30 années à pratiquer d'ultra-triathlon. A 70 ans, le colmarien raccrochera, mais promet de ne pas s'arrêter de courir. Il aura face à lui une trentaine de concurrents, mais aussi un autre colmarien, Bretzel Man, alias Laurent Guinette.

Guy Rossi, l'homme de tous les records : deux fois le tour de la terre !

Son double IronMan en Floride, c'est donc son dernier tour de piste. Il doit parcourir 7,6 kms de natation, 360 kms à vélo et deux marathons. Guy Rossi espère le boucler en 36 heures, le temps limite, après il raccrochera, c'est promis.

Il bouclera la boucle, puisqu'il a disputé son premier double IronMan en Alabama aux Etats-Unis, c'était en 1988, il y a 30 ans.

Petite photo envoyée par Guy Rossi avant son départ pour son dernier IronMan - Guy Rossi

L'infatigable Guy Rossi © Radio France - Guillaume Chhum

Durant toutes ses compétitions d'ultra-triathlon, Guy Rossi a à son actif : 69 double IronMan, bientôt 70 ! 11 déca IronMan, 27 triples IronMan, un quadruple IronMan et 5 quintuples IronMan. Il a été champion du monde du Déca IronMan en 1998 au Mexique, champion du monde vétéran du Déca IronMan. Il a réalisé 32 saisons de compétition en triathlons et ultratriathlons.

Il a avalé à pied, à vélo et à la nage 78.628 kilomètres, soit deux fois le tour de la terre !

Impressionnant lui qui a 70 ans. Guy Rossi fêtera son jubilé à Colmar, ce sera fin juin à Colmar.