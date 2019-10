Un Toulousain fait le tour du monde des sports présents aux Jeux Olympiques de Tokyo

Pierre Rizo a déjà effectué 28 sports dans autant de pays. Plus que douze sports avant les jeux de Tokyo.

Toulouse, France

Pierre Rizo avait un rêve. Celui de tester une quarantaine de sports Olympiques dans quarante pays différents. Son rêve est en bonne voie. Il revient à peine de Slovaquie où il a pratiqué le kayak. Le professeur d'athlétisme à l'université Paul Sabatier a débuté son projet il y a maintenant trois ans. Il a déjà testé 29 sports dans autant de pays. À raison de dix sports environ par an, le professeur espère avoir terminé avant les Jeux Olympiques de Tokyo qui se déroule dès le 24 juillet 2020.

Une rencontre avec une star du sprint jamaïcain

Après avoir déjà fait le tour de 29 pays, le Toulousain a déjà des souvenirs plein la tête. Pour ce féru d'athlétisme, son meilleur souvenir reste sa rencontre avec Yohan Blake, champion du monde du 100 mètres en 2011. C'était en Jamaïque, pays du sprint. "C'était incroyable, il m'a proposé de faire les entraînement avec lui. C'était un rêve éveillé!"

L'expérience accumulée

Le préparateur physique et professeur d'EPS à Paul Sabatier profite des vacances scolaires pour aller de pays en pays. "Je ne fais pas spécialement de préparation, précise-t-il, sauf pour les sports qui me demandent beaucoup d'énergie à l'image du marathon. Là, je me suis préparé deux semaines avant." Cette aventure l'enrichit professionnellement. Il intègre dans ses cours, certains mouvements appris sur le terrain à l'étranger.

Aujourd'hui, le professeur de 36 ans souhaite terminer sa quarantaine de sports avant les Jeux de Tokyo où il compte se rendre pour profiter de l’événement. Il ne lui reste qu'une douzaine de sports. Après avoir tester la course en ligne en Belgique, en fin août dernier, Pierre Rizot part aujourd'hui pour Londres, pour faire de l'aviron et du vélo sur piste.