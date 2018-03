C'est le seul tournoi réservé aux hommes de plus de soixante-dix ans en Normandie et un des rares en France. Le TPO de Conches en Ouche, organise jusqu'au dimanche 18 mars, une compétition officielle qui réunit une quinzaine de participants de tout le département de l'Eure.

Conches-en-Ouche, France

Trois semaines environ, c'est la durée du tournoi des plus de 70 ans organisé par le club de tennis de Conches en Ouche dans l'Eure, soit bien plus longtemps qu'une compétition plus traditionnelle. L'explication est toute simple : les organismes sont sollicités et les corps ont besoin de se reposer, pas question de risquer un claquage en se donnant trop sur le court. Depuis cinq ans que le club organise cette compétition bon enfant, les participants viennent de tout le département de l'Eure, Évreux, Saint Sébastien de Morsent, Conches, Sainte Marguerite de l'Autel ou encore Pont-Audemer.

Arrivé à 70 ans, on commençait à avoir des difficultés contre des joueurs de 56 ans" Jean-Claude, 75 ans

C'est ce qui a motivé le club de Conches en Ouche à organiser ce tournoi unique, même s'il faudra peut-être un jour penser à un tournoi réservé aux plus de 80 ans.

Le plus jeune a 70 ans, les plus âgés, comme Charlie, 83 ans

Pour rien au monde, les joueurs ne manqueraient ce tournoi couvert, qui est le rendez-vous de la bonne humeur et des copains. C'est juste pour le plaisir de jouer, de passer un moment ensemble. Les matchs, en deux sets gagnants, sont disputés tous les deux jours et peuvent durer jusqu'à heure et demie. Le tournoi, qui compte dans le classement officiel, se termine ce dimanche autour d'un barbecue partagé par tous les participants.

Yves, 73 ans et demi et Jean-Claude, 75 ans, discutent stratégie quelques minutes avant leur entrée sur le court © Radio France - Laurent Philippot

La FFT veut développer la pratique sportive des seniors

La Fédération française de tennis organise même un classement un Grand prix seniors plus, réservé aux femmes et aux hommes à partir de soixante ans. Pour la première fois, un classement a été dévoilé en 2017 pour les hommes âgés de 75 ans et plus. 36 joueurs figurent dans ce classement en France. Licencié au club de tennis de Villers sur Mer, le premier Normand, Bruno Tabournac, né en juillet 1941, pointe à la 18ème place.