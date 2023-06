Il va courir l'Ironman de Nice pour son fils triathlète décédé

Au moment des doutes et des jambes très lourdes, certains ont un supplément d'âme et de motivation. Thiery Eleouet est de ceux-là. Le retraité de La Roquette-sur-Siagne prendre le départ du format 70.3 de l'Ironman de Nice dimanche avec une pensée très forte pour son fils, Julian, mort d'un cancer incurable en 2018. Il avait seulement 28 ans, et venait tout juste de se qualifier pour le championnat du monde d'Ironman à Hawaii, son rêve de gosse lorsqu'il a appris sa maladie.

"Sa course favorite, c'était l'Ironman de Nice"

Depuis ce drame, Thierry a monté une association afin de récolter de l'argent pour la recherche. Elle est aujourd'hui en sommeil mais il continue de se lancer ce genre de défis pour honorer Julian. "Courir sur Nice pour moi, c'est le regarder, et lui aussi me voir de là où il est. Je vais courir, il va me propulser pour franchir la ligne d'arrivée." Il aurait aimé participer à la distance reine de l'Ironman, mais à bientôt 64 ans, son corps commence à lui chuchoter de ralentir un peu. Il prévient toutefois : "je donne peut-être rendez-vous l'année prochaine !"