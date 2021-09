Ile-de-France : la Légion d'honneur pour des médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo

Emmanuel Macron recevra, lundi 13 septembre à l'Elysée, les médaillés olympiques et paralympiques français pour une cérémonie. À cette occasion, il leur remettra leurs Légions d'honneur à partir de 18H00 en présence du Premier ministre Jean Castex, du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, de la secrétaire d'Etat en charge des Personnes handicapées Sophie Cluzel et de la ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu.

Une médaille pour les athlètes qui ont brillé aux JO

Le président de la République récompense les athlètes français qui ont obtenu une médaille aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo avec une Légion d'honneur ou l'ordre national du Mérite. Il s'agit d'une promotion spéciale, traditionnellement attribuée après une édition olympique. Les noms ont été publiés au Journal officiel du 10 septembre 2021.

Les athlètes étaient 129 à porter les couleurs de l'Île-de-France. Les athlètes olympiques franciliens ont remporté 20 médailles et les athlètes paralympiques franciliens ont décroché 12 médailles. Quinze médailles ont été remportées par des Ambassadeurs du sport de la Région.

Officier de la Légion d'honneur

C'est le titre le plus important. Ils ne sont que six à devenir officier de la Légion d'honneur dont Teddy Riner médaille d’or (par équipe mixte) et médaille de bronze (catégorie plus de 100 kg) en judo et Luc Abalo d'Ivry-sur-Seine dans le val-de-Marne, (médaille d’or en handball) aux Jeux olympiques.

Fabien Lamirault de Longjumeau (Essonne), double médaille d’or en tennis de table (simple et par équipe) aux jeux Paralympiques a, lui aussi, obtenu ce titre.

Les athlètes chevaliers de la Légion d'honneur

Ils ont tous obtenu au moins une médaille d'or.

Jeux paralympiques

Charles-Antoine Kouakou en athlétisme : médaille d’or (400 m)

Pour les Jeux olympiques, on retient les noms de :

Clarisse Agbégnénou en judo : double médaille d’or en judo (par équipe mixte et en individuel, catégorie moins de 63 kg)

Amandine Buchard en judo : médaille d’or (par équipe mixte) et médaille d’argent (moins de 52 kg)

Sarah-Léonie Cysique en judo : médaille d’or (par équipe mixte) et d’argent (catégorie moins de 57 kg)

Madeleine Malonga en judo : médaille d’or (par équipe mixte) et médaille d’argent (moins de 78 kg)

Romane Dicko en judo : médaille d’or (par équipe mixte) et médaille de bronze (plus de 78 kg)

Sarah Cysique en judo : médaille d’or (par équipe mixte) et d’argent (catégorie moins de 57 kg)

Kilian Le Blouch en judo : médaille d’or (par équipe mixte)

Romain Cannone en escrime : médaille d’or (épée en individuel)

Maxime Pauty en escrime : médaille d’or (fleuret par équipe)

Julien Mertine en escrime : médaille d’or (fleuret par équipe)

Yann Genty en handball : médaille d’or

Vincent Gérard en handball : médaille d’or

Nedim Remili en handball : médaille d’or

Laura Flippes en handball : médaille d’or en handball

Officier et chevalier de l'ordre national du Mérite

Une seule athlète francilienne obtient le titre d'officier de l'ordre du Mérite. C'est Astrid Guyart, médaille d’argent en escrime (fleuret par équipe).

La plupart des autres médaillés franciliens deviennent chevaliers de l'ordre du Mérite.