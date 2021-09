Iliès, enfant non-voyant, apprend le tennis : "J'ai envie de faire des matchs !"

Le club de tennis de Saône, dans le Doubs, propose des entrainements adaptés aux non-voyants. Depuis août 2021, Iliès, 9 ans et demi, s'adonne à sa nouvelle passion.

Une fois par semaine, Iliès, un enfant non-voyant de 9 ans et demi, s'entraine à la pratique du tennis, grâce à l'usage de balles sonores. Une nouvelle initiative lancée durant l'été 2021 par sa professeure, Laure Joineau, également présidente du tennis club de Saône.

Motivé par ses deux frères, déjà tennismen, Iliès bénéficie aujourd'hui d'entrainements adaptés. Des bandes collantes disposées sur le court lui permettent par exemple de repérer facilement la position de ses pieds. Mais le plus important ce sont les balles munies de grelots utilisées par Laure. Au troisième rebond, avec pour seul repère le son de la balle, Iliès parvient régulièrement à frapper en coup droit, après seulement deux leçons : "J'ai envie de m'entrainer deux fois par semaine parce que je suis très motivé pour faire bientôt des matchs."

Le club reçoit le label "tennis santé"

De son côté sa professeure, Laure, a suivi au préalable une formation spécifique qui permet aujourd'hui au tennis club de Saône de bénéficier officiellement du label " Tennis Santé". Elle espère que bientôt de nouveaux adeptes suivront l'exemple d'Iliès : "Notre proposition a reçu un accueil très favorable, à la fois du milieu médical et de la ligue régionale. Ensuite, tout s'est enchainé, j'ai commandé des balles sonores au Portugal, et Iliès peut maintenant pratiquer le sport qu'il a choisi, et ça, ça n'a pas de prix."

Se canaliser grâce à son nouveau sport - La maman d'Iliès

Sur le bord du court, Jennifer la maman d'Iliès assiste avec fierté aux progrès de son enfant : "Iliès ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas la possibilité de pratiquer le tennis comme ses frères. Il s'énervait parfois contre ce blocage. J'ai fini par trouvé des informations sur le tennis sonore en provenance du Québec. Maintenant il est plus facile pour lui de se canaliser grâce à son nouveau sport. Je suis vraiment très contente."

Si vous êtes intéressés par cette pratique du tennis sonore, vous pouvez envoyer un mail à saone.tennis.club@gmail.com