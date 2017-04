Ils courent le marathon de Paris en famille

Une famille creusoise a fait le déplacement à la capitale pour participer au 41e marathon de Paris ce dimanche. Ils seront six à prendre le départ sur les Champs-Elysées, sans compter les amis et les colocataires des enfants.

Dans la famille Bernard, il y a Sandrine, 48 ans, et Jean-Yves, 56 ans, habitants de Blessac en Creuse. Ils participent à leur premier marathon de Paris ce weekend : "c'est ma soeur Céline et son mari Christophe qui nous ont convaincus", explique Sandrine, "ils ont participé à cette épreuve l'an dernier et ils en sont revenus enchantés". "On s'est dit que ce serait une belle aventure à faire en famille", complète Jean-Yves. Ni une, ni deux : leur fils Robin, 23 ans, qui vit à Paris pour ses études, a décidé de s'inscrire aussi (avec son coloc) et Sylvain, le frère de Sandrine, a rejoint la fine équipe avec deux amis à lui.

"Quand j'étais jeune, je détestais le sport !"

"On partira ensemble dimanche matin sur les Champs-Elysées", précise Jean-Yves, "mais ensuite, chacun ira à son rythme. Notre fils vise 3h30 et nous plutôt 4h pour boucler les 42 km 195... On veut aussi profiter des points de vue !" A Paris, Jean-Yves participera à son second marathon mais ce sera une première pour sa femme Sandrine : "et pourtant, quand j'étais jeune, je détestais le sport ! Je n'avais pas le goût de l'effort. Je m'y suis mise à la quarantaine et ça n'a pas été facile au début... Je courais jusqu'au bout de la rue et j'étais épuisée !"

Mais avec le temps, l'aisance est venue : "on arrive petit à petit à courir plus longtemps, 5 km, 10 km, etc. Et ensuite on a envie de se lancer des défis", confie Sandrine, "on s'est inscrit à des courses, à des trails nature, à un semi-marathon et aujourd'hui, c'est la marche au dessus, le marathon !" Désormais convertie à la course à pied, Sandrine aime courir en groupe, avec son mari, des ami(e)s ou sa famille : "on ressent un sentiment de liberté, de bien-être... Je n'arrive plus à m'en passer !"

Dimanche, après l'arrivée, ils prévoient de se faire un resto tous ensemble avant de rentrer : "j'espère qu'on ne se perdra pas", anticipe Jean-Yves, "on est quand même 57.000 inscrits !", ce qui fait de Paris le second marathon le plus fréquenté au monde après New-York. "Mais c'est ce qu'on voulait, Paris est un marathon mythique, on est sûrs de ne jamais être seuls quand on court." Et une fois le défi relevé, Sandrine et Jean-Yves ne prévoient pas de se reposer, ils comptent participer à la Pastourelle en mai, une course nature de 32 km dans le Cantal en duo. Qui a dit que la course à pied était un sport individuel ?