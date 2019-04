Ils l'ont fait ! La 40e édition du marathon du lac d'Annecy en images

Annecy, France

De la sueur et quelques larmes de joie plus que de souffrance. Pour la quarantième édition du marathon du lac d'Annecy (Haute-Savoie), près de 4.000 coureurs ont participé à la course la plus difficile de 42,195 kilomètres. Le marathon d'Annecy entre les lacs et les montagnes, c'est que du bonheur. Paroles de marathoniens !

à lire aussi Pour sa 40e édition, le marathon du lac d’Annecy fait le plein

Les marathoniens arrivent au bout de leur course à Annecy ! 42 kilomètres et 195 mètres. Bravo à eux 🏅🏅🏅#marathon2019#Annecypic.twitter.com/RNJU6LAiIP — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) April 14, 2019

Les coureurs aperçoivent la ligne d'arrivée et le public venu les supporter, de quoi leur donner le sourire © Radio France - Sarah Gilmant

"Les derniers kilomètres d'un marathon, ton corps ne suit plus et là, c'est que du mental" - Pierrick de Grenoble, 3 heures et 14 minutes de marathon. Solide.

Tous les participants qui franchissent la ligne d'arrivée ont le droit à une médaille, bien méritée ! © Radio France - Sarah Gilmant

"J'ai préféré venir ici à Annecy plutôt que de faire celui de Paris, pour les paysages, pour l'accueil des bénévoles. Moi j'ai fini en moins de 3 heures mais je n'ai que peu de gloire par rapport à ceux qui courent 4 ou 5 heures. Pour eux, c'est vraiment un exploit !" - Jérôme de Paris. 2 heures et 58 minutes de course. Humble.

Après l'effort, la pression retombe. L'épuisement se fait ressentir © Radio France - Sarah Gilmant

"Superbe parcours, temps idéal et en plus, j'ai fait un très bon temps." - Gauthier, venu des Ardennes. Marathon plié en 2 heures et 44 minutes. Facile.

Les marathoniens reprennent des forces à même le sol grâce aux collations proposées après la course © Radio France - Sarah Gilmant

"Au trentième kilomètre, j'ai vu le mur. C'est la première fois en dix marathons. J'ai pensé à mes enfants et j'ai tenu" - David de Lyon. 3 heures et 11 minutes pour gagner la médaille. Mental d'acier.

"J'ai tenu la course en pensant à ma famille" confie David. C'était son dixième marathon © Radio France - Sarah Gilmant

Faut être un peu fou pour faire un marathon mais c'est que du plaisir !" Naoufel de Lyon. 42 kilomètres et 195 mètres courus en 3 heures tout pile. Ponctuel.