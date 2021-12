Elle a fait 2021 - La Dijonnaise Léa Ferney, médaillée d'argent aux Jeux paralympiques de Tokyo

Elle a marqué 2021 ! La pongiste dijonnaise Léa Ferney, 17 ans et déjà une médaille d'argent autour du cou, obtenue aux Jeux Paralympiques de Tokyo en août 2021. Nous avons rencontré la jeune athlète, déjà concentrée sur les Jeux de Paris 2024.

Léa Ferney et son préparateur physique et mental, Sébastien Verdin

2021 tire bientôt sa révérence. L'heure de se retourner et de mettre à l'honneur sur France Bleu Bourgogne les Côte-d'oriens et les Côte-d'oriennes qui ont marqué l'année écoulée. Fin décembre, on revient sur la médaille d'argent de la dijonnaise Léa Ferney aux Jeux paralympiques de Tokyo, au mois d'août 2021. Cinq mois après sa médaille, nous avons rencontré Léa Ferney dans son club du "Dijon tennis de table" - qui compte environ 130 licenciés - dans le complexe sportif de la Fontaine d’Ouche.

Notre reportage avec Léa Ferney, cinq mois après sa médaille, déjà tournée vers 2024 !

