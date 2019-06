Ils vont participer à la Transbaie en joëlette

La 31ème édition de la Transbaie, course à pieds au milieu du site exceptionnel de la Baie de Somme est marquée par la nombreuse présence de joëlettes. Au moins sept personnes handicapées et leurs équipages doivent s'élancer ce dimanche matin et traverser la vase de la baie.

Saint-Valery-sur-Somme, France

Tous à l'assaut de la Baie de Somme ! 6.500 coureurs à pieds s'élanceront tout à l'heure à 10H30 pour la Transbaie, à vivre en direct sur France Bleu Picardie.

Au programme une boucle de 17 kilomètres entre Saint-Valery-sur-Somme et Le Crotoy semée d'embûches et de vase qui sera d'autant plus compliqué pour les joëlettes. Ce sont ces fauteuils adaptés pour personnes handicapées et il y en a sept cette année

Parmi ces participants, il y aura Michèle Margeri. Cette Amiénoise de 53 ans est en fauteuil roulant depuis sa naissance à cause d'un problème neurologique. Elle a déjà gravi des sommets des Alpes, randonné au bout du monde à bord d'une joëlette mais c'est la toute première fois que Michèle Margeri se retrouvera au milieu de la Baie de Somme.

Une super expérience, cela ne se refuse pas

Un bonheur pour elle. "C'est quelque chose que je ne peux pas faire toute seule donc imaginez, on vous offre une super expérience, cela ne se refuse pas. Michèle a déjà randonné en joëlette à travers une autre baie, celle du Mont-Saint-Michel. "Là ça va être encore autre chose, c'est une course", anticipe t-elle. "Il y aura aussi la vase, le sable, l'espace mais aussi les odeurs. Ça va être formidable !"

Formidable et tout confort, ce fauteuil mono roue est équipé d'amortisseurs de coussins. Ceux qui vont en baver ce sont les membres d'équipage. Et ce sera une première pour Jean François Caloin, un salarié du crédit agricole qui poussera et tirera l'une des quatre joëlettes affrétée par son entreprise.

Je m'attends à quelque chose de très difficile mais j'ai envie de dire peu importe

Lui qui a déjà couru plusieurs Transbaie concède qu'il ressent "un peu d’appréhension car je connais la difficulté de la compétition. Plus c'est mou, plus c'est dur comme on dit ! Là je m'attends à quelque chose de très difficile mais j'ai envie de dire, peu importe parce que finalement le sport ce n'est plus un objectif c'est un moyen de partager des choses et on va permettre à des gens d'en profiter également".