[IMAGES] La 31e édition du semi-marathon de Nice sous la pluie

7600 coureurs, des paires de baskets de toutes les couleurs et des conditions presque optimales pour une grande course. Malgré les quelques gouttes de pluie tombées sur Nice, la 31e édition du semi-marathon ce dimanche est une réussite, avec un vent favorable et des spectateurs au rendez-vous le long de la Promenade des Anglais.

Une victoire française chez les femmes

Sacrée championne de France sur le 10 kilomètres fin mars, Fadouwa Ledhem, 35 ans, s'impose en 1h11'50 secondes, son record personnel et un chrono qui lui ouvre les portes des championnats du monde en Lettonie à Riga du 30 septembre au 1er octobre.

Chez les hommes, le coureur érythréen Senay Fissehatsion l'emporte en 1h01'27 secondes, juste devant le Français. Valentin Gondouin. À 24 ans, fraîchement auréolé d'un titre de champion de France du 10 kilomètres il y a 10 jours, le Normand frappe un grand coup pour sa première participation à un semi-marathon et ira lui aussi à Riga fin septembre.