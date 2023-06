IMAGES - Près de 300 concurrents ont disputé le championnat de France de babyfoot à Bourges

Le championnat de France de babyfoot s'est déroulé tout ce week-end à Bourges, à la patinoire Sarah Abitbol. Près de 300 concurrents étaient présents, dans différentes catégories. Retour en images et en son sur cet événement.

Deux copains d'Évry vainqueurs en double

Chez les hommes, ce sont deux licenciés du club d'Évry, Mohamed Nasri et Driss Hassan, qui ont remporté le championnat en double. Une belle histoire pour ceux deux meilleurs amis qui songent à raccrocher, et qui s'étaient motivés pour disputer ce championnat ensemble alors que cela faisait une dizaine d'années qu'ils n'avaient plus joué tous les deux en équipe.

Mohamed Nasri espère que ce titre de champion de France va lui permettre de développer son projet de babyfoot pour les personnes handicapées à Montpellier, où il habite désormais.

Mohamed Nasri et Driss Hassan ont remporté ensemble la compétition en double chez les hommes © Radio France - Manon Klein

Un Picard champion de France

Favori de la compétition, c'est le picard Miguel Dos Santos Lote qui a remporté le championnat en simple chez les hommes. Il avait déjà été sacré champion du monde l'année dernière . Ce surdoué du babyfoot est venu avec son papa, avec qui il a joué en équipe en double (ils ont atteint les quarts de finale ensemble).

