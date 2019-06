VIDEO - Schiltigheim accueille pour la première fois un championnat national jeune de canne de combat !

Le club de Schiltigheim, qui a accueilli les championnats national jeune, est le plus important et le plus médaillé de France.

Schiltigheim, France

C'est un sport assez méconnu : la canne de combat. Une sorte de mixte entre l'escrime et la boxe française. Pour la première fois, le club alsacien de Schiltigheim organisait les samedi 29 et dimanche 30 juin un championnat national jeune de canne de combat: le Challenge national jeune . En tout, une trentaine d'enfants, âgés de sept à quinze ans se sont affrontés en duel.

"Le principe de la canne de combat, c'est de toucher sans se faire toucher, explique Céline Daul-Méchouar, présidente du club schilikois. Cela se passe sur une aire circulaire, avec des gestes codifiés. Les mouvements sont tout en beauté, tout en finesse... c'est très esthétique !"

La canne de combat, c'est très élégant !" - Hugo, 14 ans licencié à Schiltigheim

Avec 93 licenciés, dont 17 jeunes, le club de canne de combat de Schiltigheim est le plus important de France. Hugo, 14 ans, y est inscrit depuis deux ans. "J'ai testé la boxe, et comme la Fédération nationale de canne de combat est affiliée à celle de boxe française : ça m'a amené à faire ce sport." Une discipline qui l'a tout de suite séduit, pour sa technique, et ce malgré quelques moqueries à l'école. "C'est la canne, et la canne c'est lié avec les vieux donc voilà, on se fout pas mal de moi", ajoute Hugo en haussant les épaules.

Pour populariser ce sport, Tito, l'entraîneur, a eu l'idée de créer ce Challenge National Jeune il y a trois ans. "Il y avait beaucoup d'élitisme là-dedans, on avait du mal à imaginer qu'on pouvait faire une compétition jeune avec un niveau débutant." Pour lui comme pour la présidente du club de Schiltigheim Céline Daul-Méchouar, la démocratisation de la canne de combat, ça passe d'abord par les jeunes. "Il faut travailler au développement : plus de licenciés, plus de jeunes, plus de féminines pour que cela prenne en France." Au niveau national, on compte entre 2 et 3 000 licenciés.