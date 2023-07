Indre : deux athlètes berrichonnes en lice aux championnats du monde de para-athlétisme ce mardi

Elles viennent toutes les deux de remporter un titre de championne de France au mois de juin, et elles vont toutes les deux disputer les championnats du monde de para-athlétisme à Paris, à partir de ce mardi. La Blancoise Alice Métais dispute le premier round du 200 mètres à partir de 10h14 (elle est alignée sur le 400 mètres également à partir du 16 juillet). Tandis que la Castelroussine, Manon Genest, concoure en saut en longueur à partir de 19h22.

Retour à la compétition pour Manon Genest

Pour Manon Genest, devenue hémiplégique après un grave accident de la route, l'objectif est clair : "L'objectif sur ces championnats, il est déjà de montrer que je suis de retour après une grossesse. C'est un challenge qu'on a relevé avec mon entraîneur et mon équipe, donc c'est assez fou d'y être." Montrer que l'on peut être maman et sportive de haut niveau, c'est le combat que porte l'athlète de 30 ans, dans la même lignée que Clarisse Agbégnénou, maman et championne de judo. Selon Manon Genest, ce discours n'est pas nécessairement difficile à faire entendre dans le milieu sportif, mais en revanche, les acteurs de ce monde demandent encore des preuves, "parce que on est très peu nombreuses en vérité, à avoir remis les pointes derrière, ou le kimono, comme Clarisse, donc je pense qu'il faut juste qu'on continue à faire du chemin, à prouver, qu'on est performantes après une grossesse. Et c'est à force d'exemples qu'on tracera un chemin pour les futures jeune mamans".

Des preuves il y en a déjà, puisque Manon Genest a été sacrée championne de France en juin, et elle compte bien monter sur le podium désormais au niveau mondial. "Je pense qu'il n'y a pas de surprise : j'ai une petite revanche à prendre par rapport aux Jeux paralympiques de Tokyo où j'ai fini quatrième. J'aimerais bien cette fois ci aller décrocher une médaille" détaille la Castelroussine.

Une première pour Alice Métais

Alice Métais, elle, a hâte de disputer ces Mondiaux : "Ce sera mes premiers championnats du monde, et en plus de ça à la maison, donc j'ai vraiment envie de prendre du plaisir et de profiter de ce championnat. Après, bien sûr, [l'objectif] ça va être d'aller en finale. Je pars du principe qu'une fois qu'on est en finale, tout est possible (...) donc mon objectif sera aussi de donner le meilleur.". Source de motivation supplémentaire pour la Blancoise : son titre de championne de France décroché en juin en battant son record personnel.

Les Jeux Paralympiques en ligne de mire

Les deux athlètes berrichonnes ont évidement dans un coin de la tête les Jeux Paralympiques, prévus l'année prochaine à Paris. D'autant plus que ces championnats du monde donnent droit à des quotas pour se qualifier ensuite aux JO. "On y pense forcément, évidemment, surtout que quand on est qualifié sur des championnats du monde à Paris l'année juste avant les JO, on y pense" reconnaît Alice Métais. "Après, c'est vrai que là, pour le moment, j'essaye de rester très focus sur les championnats du monde et de voir une chose après l'autre pour ne pas me perdre." ajoute celle qui disputera à la fois le 200 mètres et le 400 mètres.

"Ces championnats du monde, pour nous c'est un peu comme une grande répétition générale, même si j'aime moyennement employer ce terme-là, parce que c'est une compétition à part entière. Mais ça va donner un petit aperçu déjà de la concurrence et de ce qui se prépare pour nous encore à domicile l'année prochaine." ajoute Manon Genest.

Des championnats médiatisés

Là aussi c'est sans doute un avant-goût de ce qui se profile pour les Jeux Paralympiques : ces championnats du monde sont particulièrement médiatisés cette année, selon les deux athlètes berrichonnes. Elles n'avaient jamais connu ça. La compétition sera diffusée le matin sur la chaîne de télévision l'Équipe, et l'après-midi sur le live du site internet. "On est très très contents. Ça nous permet d'être visibles, pour une fois, d'avoir un public. On sait qu'il y a aussi beaucoup de places qui ont été vendues, donc le stade normalement sera sera assez plein (...) Je pense qu'on s'y intéresse plus, et je pense qu'il y a une évolution des mentalités. À l'approche des J.O l'année prochaine dans notre pays, c'est aussi rassurant de voir que les choses changent, que les choses évoluent et que le public s'y intéresse." analyse Alice Métais.