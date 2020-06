Indre-et-Loire : "Ça fait plaisir de retrouver le ballon", les clubs savourent le retour des sports collectifs

C'était une annonce attendue par beaucoup de clubs : les sports collectifs, parmi d'autres activités, sont à nouveau autorisés à partir de ce lundi. Le gouvernement vient de le dévoiler, samedi.

Ça fait plaisir de retrouver le ballon, les copains et le plaisir du jeu"

- Stéphane Sares, entraîneur à l'AS Luynes Rugby

Renforcement musculaire, cardio, mais aucune passe ou aucun contact : les entraînements - qui avaient repris depuis dix jours - à l'AS Luynes ne ressemblaient pas à du rugby. _"_Le jeu de passe doit être un peu rouillé, sourit Stéphane Sares, entraîneur à l'AS Luynes Rugby, c'est pourquoi on va préparer toute la reprise technique pour remettre les joueurs en condition. On va regarder le poids sur la balance, je pense que l'on va rigoler un petit peu."

Démarrer plus tôt la saison prochaine

Au Crab (Château-Renault Association Basket), le président, Jean-Marie Robin, se désolait de voir des entraînements sans contact : "le basket, ça n'est pas seulement dribbler et tirer, c'est aussi faire des passes, défendre, se toucher, courir l'un après l'autre et là c'était pas possible".

Après plus de trois mois sans toucher le ballon, les basketteurs vont reprendre mais vite devoir repartir des terrains pour la pause d'été. Pour compenser, certains équipes du club reprendront plus tôt l'année prochaine. "D'habitude, on reprenait à la mi-septembre, affirme Jean-Marie Robin. Là _on va proposer de reprendre mi-août ou fin-août._"

Autre mesure : ceux qui renouvellent leur licence auront le droit à une remise de 20 euros.