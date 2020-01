Indre-et-Loire : un tourangeau obtient son 8ème dan de judo, un fait rare en France

Indre-et-Loire, France

C'est une cérémonie plutôt rare qui va se tenir ce samedi après-midi à Paris. Des 8èmes dan de judo vont être remis à quelques privilégiés, et parmi eux, un tourangeau ! Celui-ci va d'ailleurs recevoir cette distinction en même temps que David Douillet, le double champion olympique et ancien ministre des sports. Guy Lebaupin est le seul en Indre-et-Loire à recevoir ainsi un 8ème dan.

Il n'y a qu'une trentaine de 8ème dan en France

En France, ils ne sont qu'une trentaine à l'avoir. Même le célébrissime Teddy Riner n'a "qu'un 6ème dan". En fait, pour l'obtenir, il n'y a pas qu'une question de technique, il faut aussi un parcours particulier et beaucoup d'expérience. L'expérience, Guy Lebaupin l'a. Plusieurs titres de champion de France, un de vice champion d'Europe, une carrière internationale pendant 10 ans. Pour Guy lui, tout commence à l'âge de 7 ans quand il rencontre son premier prof de judo, Jean-Paul Le Sanquer, dans un club d'Orléans. "Il m'a pris, il m'a soulevé, il a dit ça, c'est un costaud ! C'est le premier contact que j'ai eu avec lui, avec un regard qui m'a marqué et qui est encore ancré en moi aujourd'hui".

"C'est un parcours pratiquement initiatique" - Jean-Pierre Tripet, le vice-président de la Fédération Française de Judo

Une phrase prémonitoire. Après la compétition suivra une carrière à la Direction technique nationale notamment. Avant cette reconnaissance, ce 8ème dan qu'en France seuls une trentaine de judokas ont. Il faut généralement attendre 10 ans entre le 6ème et le 7ème dan, 10 ans également entre le 7ème et le 8ème dan. Jean-Pierre Tripet est le vice-président de la Fédération Française de Judo, chargé de la culture. "Contrairement à un classement sportif, le judo a un classement qui est par rapport à ce qu'on a fait comme engagement dans le judo et aussi à une progression. C'est un parcours pratiquement initiatique".

Si Guy Lebaupin est heureux de cette reconnaissance, il tient à assurer toujours un cours, une fois par semaine, au dojo de Fondettes qui porte son nom. "Au niveau national, on a pas mal de dossiers à gérer, et là on est au contact direct des licenciés, donc c'est important de revenir à la base, d'enseigner, de former des jeunes de la ceinture blanche à la ceinture noire".

Alors un 9ème dan dans 10 ans, pourquoi pas ? A moyen terme, il aimerait déjà participer à l'organisation des JO 2024. Guy Lebaupin va donc officiellement recevoir son grade de 8ème dan et son diplôme à 14h ce samedi après-midi à l'Institut du judo à Paris, en présence de tous les responsables nationaux, président de la Fédération française de judo notamment.