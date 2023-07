Indre : le Tour des sports se promène, pour permettre de découvrir différentes pratiques

C'est un moyen de faire découvrir différents sports aux plus jeunes, juste avant la rentrée scolaire, et les inscriptions en club pour l'année prochaine. Le Tour de l'Indre des sports, comme chaque été, propose toute une série d'animations. Cette année, il visite au total 17 communes, avec en cumulés 37 disciplines présentées. Elles s'adaptent à chaque fois au lieu où elles s'installent, en proposant des sports accessibles ensuite le reste de l'année sur ce territoire. Le Tour de l'Indre des sports a fait étape à Châtillon-sur-Indre ce lundi 17 juillet, il poursuit son périple jusqu'au 31 juillet.

ⓘ Publicité

Un moyen pour les sports et les fédérations de se faire connaître

Pour les fédérations sportives et les clubs locaux, c'est un moyen de se faire connaître, et pourquoi pas d'attirer de nouveaux licenciés pour la saison prochaine. La directrice du centre équestre de Saulnay, Valérie Vasseur, était ainsi à Châtillon-sur-Indre ce lundi avec deux poneys. Elle a déjà participé à l'événement lorsqu'il avait lieu à Bellebouche. "Ca peut faire venir du monde après sur l'exploitation. Ils ne connaissent pas forcément, on ne fait pas trop de publicité extérieur, donc ca nous fait connaître" explique la directrice de la ferme équestre de Mazerolles, à Saulnay.

Jean-Philippe Coste, créateur de la section de boxe anglaise de Châtillon-sur-Indre était déjà là l'année dernière. Il a réussi à lancer sa structure, et ça marche plutôt bien, malgré les difficultés inhérentes pour ce genre de structures : "En un an, on a 84 licenciés (...) J'ai rencontré deux trois personnes ici qui m'ont dit : 'Pourquoi tu n'ouvrirai pas une section ?' J'ai dit : 'non mais ici il y a 2.000 habitants, qu'est-ce que je vais faire ?' Puis ca a fonctionné" raconte Jean-Philippe Coste.

Le Tour de l'Indre des sports passe par 17 communes cet été © Radio France - Manon Klein

Les prochaines dates du Tour de l'Indre des sports