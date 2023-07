Indre : six mois après sa victoire sur le Prix d'Amérique, comment va le cheval berrichon Hooker Berry ?

C'était il y a pile six mois, jour pour jour : le 29 janvier l'Indre brillait sur la scène hippique internationale, grâce à la victoire du cheval berrichon Hooker Berry, sur le prix d'Amérique . Monté par le célèbre jockey Jean-Michel Bazire, le cheval natif de Vicq-Exemplet, dans l'Indre, a évidement gagné en notoriété suite à ce titre. Sa vie et celle de son propriétaire et éleveur, Michel Aladenise, n'en ont pas pour autant été bouleversées, mais deux ou trois petites choses ont changé depuis.

Un cheval demandé pour la reproduction

Premier petit changement : Hooker Berry est encore plus sollicité qu'avant pour la jumenterie. Les demandes sont nombreuses, alors même que le cheval berrichon était déjà "complet" avant le prix d'Amérique. "On a pu remplir le carnet au niveau de la jumenterie (...) C'est beaucoup plus facile quand vous avez un résultat comme ca" explique Michel Aladenise. Les demandes viennent notamment de l'étranger; "je crois qu'il y a des juments d'Italie, d'Allemagne, et surtout de Suède et de Belgique" énumère le propriétaire d'Hooker Berry. Sur le plan logistique toutefois, ces demandes sont assez complexes, puisqu'il faut que les juments viennent en France.

Une reconnaissance pour Michel Aladenise

Au delà de cette demande pour la reproduction, la victoire du cheval berrichon sur le prix d'Amérique met également en valeur le travail de son propriétaire et premier éleveur, Michel Aladenise. "Il y a une reconnaissance c'est sûr. On nous appelle (...) les éleveurs de la région aussi sont curieux de savoir comment on pratique l'élevage (...) Un appel, où quand on est sur les hippodromes, un petit clin d'œil, on me demande quelques renseignements" détaille le propriétaire d'Hooker Berry. Michel Aladenise reste toutefois modeste à ce sujet : "Vous savez, on a pas inventé grand chose. On fait notre travail comme toujours, et puis l'élevage, il faut beaucoup de chance aussi. C'est pas parce qu'on a un cheval d'Amérique qu'on a tout compris à la génétique. Il faut rester humble je pense".

Reprise de l'entraînement "normal" pour Hooker Berry

En ce moment Hooker Berry est dans la Sarthe, de retour chez son entraîneur Jean-Michel Bazire. "Il a repris son entraînement normal, en vue de courir bientôt" détaille Michel Aladenise. La reprise des courses devrait avoir lieu en septembre pour le cheval berrichon. Avant la tournée d'hiver. Puis le prix d'Amérique en début d'année prochaine. Michel Aladenise n'ose rêver d'un doublé.

Qu'Hooker Berry renouvelle son exploit ou non, il aura le droit dans tous les cas aux honneurs de la commune de Vicq-Exemplet, où il a vu le jour et grandi. Une place ou un square devrait être renommé en son honneur; pour le moment ce projet en est encore au stade de la réflexion. Le cheval berrichon aura peut-être même le droit à une statue.