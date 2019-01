Indre : un jeune joueur de tennis de l'US Poinçonnet, Clovis Bonnin, dispute le célèbre tournoi des Petits As à Tarbes

Clovis Bonnin, jeune joueur de tennis du Poinçonnet, dispute le célèbre tournoi des Petits As à Tarbes à partir de ce jeudi 17 janvier. C'est le plus gros tournoi de tennis international pour les joueurs de 13-14 ans. Le collégien qui a commencé le tennis à l'âge de trois ans vise le tableau final.

Il rêve de devenir joueur de tennis professionnel, et c'est bien parti ! Clovis Bonnin, 13 ans, licencié au club du Poinçonnet, dispute à partir de ce jeudi 17 janvier le tournoi des Petits As à Tarbes, dans le Sud-Ouest. C'est le plus gros tournoi de tennis international pour les joueurs de 13-14 ans. Cette compétition a par exemple permis de révéler, entres autres, un certain Rafael Nadal, vainqueur du tournoi des Petits As en 2000.

Clovis Bonnin s'est qualifié pour le tournoi des Petits As en remportant l'un des 42 tournois pré-qualificatifs pour cette compétition, le tournoi du comité des Hautes Pyrénées à Tarbes encore une fois. Il entame la compétition ce jeudi vers midi face à Antoine His, un joueur de région parisienne.

Le jeune tennisman indrien a travaillé dur pour en arriver là. Il s'entraîne environ treize heures par semaine. Il s'est fixé d'atteindre le tableau final du tournoi des quatre as. Pour cela, le jeune berrichon devra remporter six ou sept matchs contre des joueurs français et internationaux.

Clovis Bonnin fait partie des meilleurs joueurs de tennis de son âge en région Centre Val-de-Loire. Il a notamment remporté le tournoi des 36 petites chandelles en 2015 dans l'Indre.

Le tennis, une histoire de famille

Clovis Bonnin a commencé le tennis à l'âge de trois ans car chez les Bonnin ce sport est une véritable passion, une histoire de famille. Sa mère, Séverine Pétraziak, joue au tennis depuis 40 ans. Son père, Laurent et sa grande soeur pratiquent aussi ce sport.

Frédéric Denis nous dresse le portrait de Clovis Bonnin Copier

Licencié au club du Poinçonnet, Clovis est entraîné depuis ses débuts, depuis onze ans par Anthony Lasbleis-Lecompte. Il parle d'un enfant qui avait quelque chose : une vitesse d'apprentissage très rapide, beaucoup de facilités. Anthony Lasbleis-Lecompte décrit son élève comme "un attaquant de fond de cour, quelqu'un qui produit du jeu".

Clovis Bonnin est en train de se développer sur le plan physique explique son entraîneur. Il a commencé une préparation physique pour développer le côté athlétique car "un bon joueur de tennis, c'est un athlète".

"Nadal, Feder, Tsonga, tous les joueurs que j'adore ont participé à ce tournoi. je suis super content" Clovis Bonnin

Le jeune joueur du Poinçonnet ne se met pas la pression à l'heure d'entamer ce tournoi des Petits As. Il explique que participer à ce tournoi, c'était son objectif depuis le début de l'année. Clovis assure avoir bossé dur pour en arriver là et il va tout faire pour aller le plus loin possible.