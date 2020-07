Indycar : première victoire pour Simon Pagenaud dans l'Iowa

La course avait mal commencé pour Simon Pagenaud. Le pilote, originaire de Montmorillon, dans la Vienne, est parti dernier sur la grille de l'ovale de l'Iowa Speedway, après un problème de pression de carburant, ce qui l'avait empêché de faire un temps lors des qualifications. Mais après une remontée qualifiée d'"incroyable" par son équipe de communication, il parvient à passer le drapeau à damier 250 tours plus tard avec une avance d'une demi seconde sur Scott Dixon, et une vitesse moyenne de 212 km/h. Simon Pagenaud récupère ainsi la deuxième place au classement général et s'en réjouit, auprès de son équipe.

Wow. C’était dur. Mais quelle nuit. Quelle journée pour nous. La qualification a été un déchirement, mais ces gars n’abandonnent jamais. C’est ce qui caractérise cette équipe. Incroyable. Faire briller la voiture Menards ici à Iowa, c’est fantastique. Manifestement, nous avions la puissance et la consommation d’essence, mais plus que tout, je ne peux pas le croire. Je dois revoir la course.

Le natif de Montmorillon, près de Poitiers, a encore du mal à y croire. "Comment j’en suis arriver là ? Je ne sais pas, mais les cinquante derniers tours ont été extrêmement tendus. Quand vous êtes poursuivis par Scott Dixon, vous n’avez pas le droit à l’erreur. Cela n’a pas été facile dans le trafic, mais je savais que nous avions une bonne voiture lors de longs relais. Cela a été ma chance. J’ai bien géré les pneus et ils se sont bien comportés."

Quinzième victoire pour Pagenaud

"C’est la première fois qu’un pilote gagne en partant de la dernière place sur la grille depuis mars 2017", tient à rappeler son équipe, faisant référence à un autre Français, Sébastien Bourdais, pour son exploit lors du Grand Prix de St. Petersburg.

Simon Pagenaud signe ainsi sa quinzième victoire en IndyCar et sa première sur cet ovale d’Iowa. Pour la prochaine course sur l'Iowa Speedwat, dans la nuit de ce samedi à dimanche - diffusée en direct sur Canal+ - celui qui a été élu meilleur "rookie" en 2012 partira également de la dernière place, car les qualifications de ce vendredi déterminaient les places pour les deux courses.