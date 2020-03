Coronavirus : le Limoges CSP et le CA Brive lancent une cagnotte commune pour les hôpitaux

Le Limoges CSP et le CA Brive, les deux clubs phares et historiques du Limousin, unissent leurs forces en cette période de coronavirus. Champions d'Europe (1993 et 1997) chacun dans leur sport respectif, ils lancent une cagnotte commune en faveur des hôpitaux de Limoges et Brive.

Le CA Brive et le Limoges CSP font match commun contre le coronavirus et pour les hôpitaux

C'est une initiative inédite dans l'ère moderne du CA Brive, en Corrèze, et du Limoges CSP, en Haute-Vienne. Les deux clubs phares et historiques du Limousin unissent leurs forces et font match commun contre le coronavirus et pour les hôpitaux de Limoges et Brive.

Les deux clubs voulaient être actifs dans cette crise

Ce mardi, les deux clubs champions d'Europe chacun dans leur sport respectif (en 1993 pour le CSP en basket, en 1997 pour le CAB en rugby) lancent une cagnotte commune. " Les deux clubs voulaient être actifs dans cette crise que nous vivons " explique Yves Martinez, le président du Limoges CSP, " pour montrer notre soutien aux soignants en première ligne, et récolter des fonds pour les hôpitaux de Limoges et Brive afin de mener des projets dans chacun des deux centres hospitaliers ". " Il n'était pas imaginable que ces deux clubs emblématiques du territoire n'apportent pas leur soutien dans cette période " reprend Xavier Ric, directeur général du CA Brive. " On dit souvent que les clubs ont un rôle social et sociétal, on le touche vraiment du doigt là ".

Chaque club verse 5.000€

Pour abonder cette cagnotte, chaque club a décidé de verser 5.000€. " On espère que cela donnera des idées à nos partenaires, à nos supporters et à toute notre région du Limousin " reprend Yves Martinez, président d'un CSP au budget déjà contraint en début de saison et, comme toutes les entreprises, dans le flou quant à son avenir. " C'est vrai, c'est une saison difficile sur le plan financier. Mais nous tenons à faire ce geste car nous vivons une période complètement inédite ". Ces fonds seront affectés " aux fonds de dotation des deux hôpitaux à 50%-50% " détaille Xavier Ric, " ils serviront à acheter du matériel et à développer des projets au sein des deux hôpitaux ". Comme pour un match, les deux clubs se sont-ils fixés une somme comme ambition pour cette cagnotte ? " Si on arrivait à 30.000 €, ce serait vraiment un bel objectif " confie Xavier Ric. Hébergée sur une plateforme bien connue, la cagnotte est à retrouver en cliquant ici.