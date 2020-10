EXCLU - Jeux Olympiques 2024 : quatre communes du Berry sélectionnées pour accueillir les athlètes

La liste des 600 Centres de préparation au Jeux (CPJ) olympiques est dévoilée ce matin. Quatre communes de l'Indre et du Cher ont été sélectionnées pour accueillir les délégations d'athlètes olympiques et paralympiques de nombreuses disciplines.

C'est Bourges qui accueillera le plus de disciplines. L'aviron, le basket, la natation, le cyclisme sur piste et le badminton, en versions olympiques et paralympiques. Il y aura également du hand, du BMX, de l'escrime et de la gymnastique artistique au CREPS et dans les autres installations sportives de la ville.

Toujours dans le Cher, le Centre du Cheval et de l'Âne de Lignières recevra les athlètes des disciplines hippiques : dressage, saut d'obstacles, et concours complet. Le département avait obtenu le label "Terre de Jeux 2024" en janvier 2020.

Le pin's des Jeux Olympiques 2024 à Paris © Radio France - JMM

Dans l'Indre, Châteauroux verra s'entraîner les délégations olympiques et paralympiques d'athlétisme et de tir. Egalement au programme : du foot, et du BMX. Enfin, le lac d'Eguzon et sa future nouvelle base nautique recevra les kayakistes spécialisés dans le sprint.

Il faudra encore patienter un peu avant de savoir quelles délégations poseront leurs valises pour s'entraîner en Berry. Mais on sait d'ores et déjà que l'équipe arménienne olympique d'athlétisme a montré son intérêt pour la Margotière, à Châteauroux. La ville est également candidate pour accueillir les délégations chinoises.

