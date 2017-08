INFO FRANCE BLEU : A défaut de Teddy Riner, l'US Orléans judo s'offre Audrey Tcheuméo

Vice-championne olympique à Rio l'année dernière, la judoka Audrey Tcheuméo va s'engager prochainement à l'US Orléans judo. Un joli coup pour le club loirétain, même si ce dernier rêvait au départ d'attirer Teddy Riner.

L’information a été révélée hier par nos confrères de L’Equipe, Teddy Riner ne viendra pas à l’USO Judo. En discussions avec le club orléanais, le double champion olympique a préféré signé un contrat de cinq ans avec le Paris Saint Germain, qui va pour l'occasion faire renaître de ses cendres la section de judo.

Face à l’argent du Qatar, l’USO n’a pas fait le poids. Depuis sa décision de quitter Levallois, la priorité de Teddy Riner était d'ailleurs de signer au PSG, en imposant son staff et ses nouveaux partenaires. Via l’ancien champion olympique Djamel Bourras, la star mondiale du judo a finalement réussi à convaincre Nasser al Khelaïfi, le président parisien.

Trop d’influences, trop d’argent, tout simplement pas le même monde que l’USO, qui a pourtant bien essayer d’enrôler la star, comme vous le révélait en mai 2016 France Bleu Orléans. A la lumière du contrat signé avec les qataris, le projet orléanais n’apparaît aujourd’hui que comme ce qui n'aurait été qu’une simple solution de repli pour Teddy Riner. Ces derniers mois, l'USO espérait encore le convaincre de rejoindre le Loiret, malgré tout.

L’USO va faire signer Audrey Tcheuméo

L’USO Judo n’a donc pas eu les moyens de s’offrir Riner mais va tout de même enrôler à la place une grande championne, en la personne d’Audrey Tcheuméo. C’est une information France Bleu Orléans. Formée et licenciée à Villemomble depuis son plus jeune âge, Audrey Tcheuméo, 27 ans a un impressionnant palmarès : vice-championne olympique, championne du monde et quadruple championne d’Europe. Christel Royer, la présidente du club orléanais, devrait annoncer sa signature dans les prochains jours.

Audrey Tcheuméo participe en ce moment aux Mondiaux de Budapest. Elle fera son entrée en lice vendredi, dans la catégorie -78kg. L'USO judo a remporté une médaille de bronze dans cette compétition, hier, grâce à Hélène Receveaux.

Audrey Tcheuméo a été sacrée championne d'Europe en avril dernier :