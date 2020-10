Les Pyrénées-Orientales goûteront aussi aux JO de Paris en 2024. Six sites ont été sélectionnés pour recevoir des équipes olympiques : le CREPS-CNEA de Font-Romeu, deux à Canet-en-Roussillon, deux à Saint-Cyprien et un à Arles-sur-Tech.

INFO FRANCE BLEU – Six sites des Pyrénées-Orientales retenus pour accueillir des athlètes des JO 2024

Il y aura un parfum de Jeux Olympiques en pays catalan. Six sites des Pyrénées-Orientales ont été officiellement retenus pour accueillir des équipes olympiques et paralympiques en 2024 :

Le CREPS - CNEA de Font-Romeu, pour des équipes d’Athlétisme, Basketball, Boxe, Canoë-Kayak sprint, Concours complet, Cyclisme sur route, Dressage (y compris paralympiques), Escrime, Football, Haltérophilie, Handball, Judo (y compris paralympiques), Lutte, Natation, Pentathlon moderne, Rugby à 7, Saut d'obstacles, Taekwondo (y compris paralympiques) Triathlon et Volleyball

À Arles-sur-Tech, le Centre Pleine Nature Sud Canigó, pour des équipes de basket olympiques et paralympiques.

, la base nautique pour des équipes de voile, et le centre de natation Arlette Franco pour des équipes de natation. À Saint-Cyprien, le Grand Stade des Capellans, pour des équipes de judo et de triathlon, et le centre des sports de mer, pour la voile.

Merci Jean Castex ?

Pour le maire de Canet Stéphane Loda, cette sélection est "_une reconnaissance_". "C’est une récompense de bien d’années d’effort dans le sport de haut niveau. Cela montre bien que Canet est une ville dynamique et sportive."

Et comme le reconnaît le premier élu de la commune roussillonnaise dans un sourire, "même si on ne peut pas s’improviser site de préparation olympique, l’ombre de Jean Castex plane sur les choix qui ont été fait". Le Premier Ministre et maire de Prades était en effet délégué interministériel aux JO il y a encore quelques mois.

Y a-t-il eu un coup de pouce de celui qui a été réélu en Conflent ? « Disons que quand on ne passe pas par des intermédiaires, cela va plus vite… » confie Claude Ferrer.

Le président de la communauté de communes du Haut Vallespir se dit "fier" que le complexe sportif d’Arles-sur-Tech ait été retenu. Même s’il souligne que "le dossier était pas mal", il ne nie pas un effet Castex, lui qui est un proche dans les Pyrénées-Orientales du chef du gouvernement.

Je crois qu’on peut dire merci Jean Castex, de par l’amour qu’il a de son territoire, et de par nos excellentes relations. - Claude Ferrer

La désignation de ces six sites devrait également débloquer des crédits pour permettre quelques aménagements en vue des JO.