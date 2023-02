INFOGRAPHIE - Enduropale : spectateurs, palmarès, motos, quads... les chiffres à connaitre pour l'édition 2023

Combien de spectateurs viennent regarder la course ? Combien y a-t-il de motos et de quads au départ ? Quels sont les pilotes le plus titrés ?

Alors que l'Enduropale du Touquet Pas-de-Calais se tient les 3, 4 et 5 février, France Bleu fait le point sur le palmarès, l'affluence et le nombre de machines avant le départ de l'édition 2023.

8.000 spectateurs pour la première en 1975, record de 500.000 en 2018

La mythique course des sables s'est déroulée pour la première fois le 16 février 1975 avec 286 concurrents devant près de 8.000 spectateurs, selon des chiffres recensés dans le livre de Eric Poiret "Le Touquet - 45 ans d'Enduro" (éd. Solar).

Depuis, la course a attiré de plus en plus de monde. Dès l'année suivante en 1976, on estime à 20.000 le nombre de spectateurs présents puis 50.000 en 1978. La barre et 100.000 est passée en 1980 et 1981 pour atteindre 200.000 sectateurs en 1983 et enfin 300.000 en 1984 et 1985.

Depuis 2015, le nombre total de spectateurs répartis sur les trois jours de course ne cesse d'évoluer selon les chiffres fournis par l'organisateur *, comme le montre notre infographie ci-dessous. Avec 280.000 spectateurs en 2015 et 2016, la barre des 400.000 fans est franchie en 2017.

Le record est atteint en 2018 avec 500.000 spectateurs : exploit réédité en 2019 et en 2022 sur les plages du Touquet-Paris-Plage, de Stella-Plage et de Merlimont dans le Pas-de-Calais.

A noter un léger fléchissement en 2020 (450.000) avant l'annulation de la course pour cause de Covid en 2021. Une seule autre fois la course a été annulée : en 1991, l'année de la guerre du Golfe.

Pour l'anecdote, l'affluence en ville était telle l'an passé le départ a dû être retardé de huit minutes.

Qui dit forte affluence dit encadrement important : au total, 1.200 personnes sont mobilisées chaque année pour l’organisation et la sécurité de l'événement.

Plus de 1.000 motards chaque année

Concernant les motards, la barre des 1.000 inscrits est franchie pour la première fois en 1989. Comme le montre notre infographie ci-dessous basée sur les informations de l'organisateur *, ce chiffre est stable depuis 2015 : le nombre de motards sur la ligne de départ ne se trouve jamais en-dessous des 1.000. Le nombre record de participants est en 2019, avec 1.257 pilotes présents au départ.

En 1997, la course a vu la naissance d’une épreuve de quads. Comme le montre notre infographie ci-dessous basée sur les informations de l'organisateur *, le nombre de quads sur la ligne de départ est au-dessus de la barre des 350 avec un pic en 2020 (387 machines). Et on constate une nouvelle fois une baisse après l'édition annulée à cause du Covid en 2022 avec 324 quads.

Près de 30% de participants en plus depuis 2015

Au total, le nombre de motos et de quads avec les cinq courses cumulées (Enduropale, Juniors, Kids, Vintage et Quaduro) ne cesse de croître depuis huit ans comme le montre notre infographie ci-dessous basée sur les informations de l'organisateur * : on constate une hausse de près de 30% des participants présent sur la ligne de départ entre 2015 (1.757 participants) et 2020 (2.462 participants).

Après l'annulation à cause de la pandémie du Covid, le chiffre reste haut même s'il est légèrement descendu avec 2.208 participants.

Milko Potisek sur le podium des pilotes les plus titrés ?

Côté résultats, Arnaud Demeester est le pilote le plus titré de l'Enduropale : le Français a été sacré sept fois : 1995, 1996, 1998, 2002, 2005, 2007 et 2008.

Kees van der Ven vient ensuite : le Néerlandais s'est imposé à cinq reprises (1982, 1983, 1984, 1985 et 1986). Jean-Claude Moussé complète le podium : le pilote français a gagné quatre fois (1999, 2004, 2012 et 2013).

Vainqueur l'an passé, Milko Potisek pourrait monter sur le podium en cas de nouveau sacre après 2018, 2020 et 2022.

Milko Potisek, vainqueur de l'Enduropale en 2022 pour la troisième fois - @ Ville du Touquet-Paris-Plage

Parmi les autres chiffres à retenir, l'événement attire du monde de partout avec 82 départements représentés pour cette édition et 16 nationalités sur les cinq courses.

* Chiffres de L'Enduropale du Touquet Pas-de-Calais basés sur les archives des résultats des participants présents sur la ligne de départ de la course