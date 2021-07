INFOGRAPHIE - JO 2021 : les cas positifs au Covid-19 se multiplient

Alors que les premières épreuves débutent ce mercredi aux Jeux olympiques de Tokyo (softball et football), le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter. Depuis le 29 juin, sur plus de 20.000 personnes testées, 79 cas positifs ont été recensés, parmi des athlètes, des personnels d'encadrement, des médias ou encore des volontaires. Cinq d'entre elles se trouvent dans le Village olympique.

Trois sportifs obligés d'abandonner

Ce mercredi, trois sportifs ont été les premiers athlètes présents sur le Village olympique à devoir abandonner la compétition pour cause de test positif. Il s'agit de Fernanda Aguirre, une taekwondoïste chilienne, Candy Jacobs, la skateboardeuse néerlandaise et le pongiste tchèque Pavel Sirucek.

"Asymptomatique et en bonne santé", Fernanda Aguire a été transférée dans une résidence sanitaire, tout comme son entraineur considéré comme cas contact. Elle s'est déclarée "détruite et triste" sur les réseaux sociaux : "Mon aventure olympique s’arrête ici. Je me sens en bonne santé et j’ai tout fait pour éviter ce scénario, j’ai pris toutes les précautions. (...) Je vais avoir besoin d’un peu de temps pour digérer ma déception. En route pour Paris-2024" a-t-elle écrit.

Pavel Sirucek, lui, est le troisième membre de la délégation tchèque a être testé positif au Covid-19. "Nous sommes terriblement désolés de la situation" a déclaré le chef de la délégation tchèque Martin Doktor.

Préoccupés par la situation sanitaire, le Comité olympique international avait pourtant tout tenté pour éviter ces contaminations. Les règles sanitaires que doivent appliquer les athlètes et leur entourage sont résumées dans un "playbook" de 70 pages.