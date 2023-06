INFOGRAPHIE - Tennis : Court, Williams, Djokovic, voici les 15 joueurs les plus titrés en Grand Chelem

Novak Djokovic est devenu ce dimanche le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem. Il rejoint Serena Williams et n'est plus qu'à une longueur du record absolu établi par Margaret Court. Qui sont les joueurs les plus titrés en Grand Chelem ? Découvrez-le grâce à notre infographie.