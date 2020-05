INSOLITE - Le Clermontois Renaud Lavillenie défie Duplantis et Kendricks lors d'un concours des jardins

Dans les situations de doute ou de crise, certains parviennent à prendre du recul. Eux vont carrément prendre de la hauteur. Privés de compétitions en raison de la pandémie de coronavirus, les trois grandes stars du saut à la perche ont décidé de s'affronter à distance. Le Suédois Armand Duplantis, nouveau détenteur du record du monde (6m18), l'Américain Sam Kendricks, double champion du monde et Renaud Lavillenie, champion olympique 2012, vont se défier ce dimanche après-midi dans leur jardin.

Une barre à 5 mètres

Ce concours inédit des super-confinés bondissants sera diffusé en direct sur la chaîne Youtube World Athletics et sur les réseaux sociaux à partir de 17 heures, heure française. Une précision concernant cette compétition hors du commun. Il ne s'agit d'aller le plus haut possible. Cette fois, le gagnant de l'Ultimate Garden Clash sera le perchiste qui aura réussi le plus de sauts en 30 minutes avec une barre à cinq mètres.

Duel Lavillenie-Duplantis le 11 juin

Duplantis, Kendricks et Lavillenie sauteront dans leur jardin respectif. Les deux premiers aux Etats-Unis, où le Suédois a établi son camp d'entraînement, et le Français chez lui à Pérignat-lès-Sarliève dans le Puy-de-Dôme. Un concours sans titre, mais ne comptez pas sur les trois perchistes pour le prendre par dessus la jambe. "Nous allons certainement en profiter et passer un bon moment. Gagner est crucial parce que je n'aime pas trop perdre contre eux", a déclaré Mondo Duplantis. L'événement ne devrait pas rester sans lendemain puisque World Athletics explore la possibilité d'organiser d'autres compétitions similaires d'ici cet été dans d'autres disciplines. Près de la moitié des 15 étapes de la Diamond League ayant d'ores et déjà été reportés.

Le 11 juin prochain, le meeting d'Oslo (Norvège) comptant normalement pour la Ligue de Diamant donnera lieu à un deuxième concours à distance entre Armand Duplantis et Renaud Lavillenie.