Internationaux de tennis de Strasbourg : les joueuses vivront dans une bulle sanitaire

Le protocole sanitaire des Internationaux de Strasbourg fait 65 pages et prévoit toute une série de contraintes. Les spectateurs devront porter le masque et respecter la distanciation sociale en tribunes (les organisateurs espèrent accueillir 12.000 à 13.000 spectateurs sur la totalité du tournoi, c'est à dire moitié moins que ces dernières années). Les joueuses, leurs proches, les membres de la WTA et de l'organisation, les journalistes, environ un millier de personnes, devront passer un test PCR pour entrer sur le site du Wacken.

La moitié du Hilton privatisée pour les joueuses

Mais le dispositif le plus impressionnant est celui prévu pour isoler les joueuses et leur entourage. Plus d'une centaine de personnes vivront en vase clos. La moitié du Hilton à Strasbourg a été privatisée pour l'occasion. Trois étages de l'hôtel seront réservés aux championnes, à leur staff et aux officiels de la WTA. Des ascenseurs leur seront attribués. Une salle pour le petit déjeuner et l'espace de fitness seront privatisés. Et puis un centre de dépistage du Covid-19 sera aussi installé, avec des résultats obtenus en quelques heures. "C'est un défi parce que c'est une privatisation partielle, explique Pierluigi Trotta, le directeur du Hilton. La moitié de l'hôtel est encore ouverte au public. On aura des séminaires, un mariage, des touristes. Donc, c'est un vrai challenge. C'est une question d'organisation, c'est un espèce de 'Tetris' pour bien encastrer toutes les pièces, mais c'est faisable".

Une bulle moins stricte qu'à l'US Open

Les voitures qui transportent les joueuses de l'hôtel au Wacken seront désinfectées et sur le site du tournoi, les championnes disposeront d'un espace qui leur sera réservé. Elles vivront donc dans une bulle sanitaire, comme ça a déjà été le cas à l'US Open, où certaines joueuses avaient mal vécu cette situation. "C'est une bulle moins stricte qu'à l'US Open, précise le directeur des IS, Denis Naegelen. La loi française ne peut interdire personne de sortir, mais il est fortement recommandé aux joueuses par l'organisation et par la WTA, d'éviter de sortir". Les joueuses qui ne respecteraient pas cette bulle sanitaire ne pourront donc pas être exclues du tournoi.

Trois joueuses du Top 5 mondial à Strasbourg

Même si les mesures sanitaires sont drastiques, Denis Naegelen se réjouit d'avoir évité le huis clos, d'autant que le plateau de ces IS est exceptionnel. Trois des cinq meilleures joueuses mondiales de tennis (Pliskova, Kenin et Svitolina) seront sur les courts du Wacken, tout comme la récente finaliste de l'US Open (Azarenka) et les meilleures Françaises (Mladenovic, Ferro, Cornet). Les internationaux de Strasbourg, dernière répétition générale avant Roland-Garros, ont lieu du 20 au 26 septembre 2020.

