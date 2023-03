interview On a retrouvé Alain Robert, notre Spiderman Valentinois... en Indonésie !

Fin 2022, à presque 61 ans Alain Robert est revenu aux sources en faisant du solo dans les gorges du Verdon, comme en 1991 lorsqu'au meilleur de sa forme il repoussait les limites de l'escalade neuf ans après une chute qui aurait pu lui être fatale: poignets bloqués et déformés, polytraumatisme crânien, nerf cubital sectionné, problème d’oreille interne...

"L'homme araignée", "l’homme qui joue avec la mort", "le Spiderman français" , Alain Robert a vécu son enfance à Valence et a commencé la pratique de l'escalade sur les falaises du Vercors et de l’Ardèche. C'est à partir des années 90 que ses performances deviennent médiatisées, il a établi de nombreux records de difficultés en solo intégral et réalisé des ascensions de gratte-ciel partout dans le monde, mais les temps on changé. En 1991, ses exploits font un quart de page dans le magazine Vertical alors qu'en 2019 l'américain Alex Honnold remporte l'oscar du meilleur documentaire pour les mêmes performances.

mon retour sur le rocher apres 22 ans d.abscense en solo dans les gorges du Verdon .