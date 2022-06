Ironman France à Nice : l'Américain Rudy von Berg est le grand vainqueur

Le triathlète américain Rudy von Berg est le grand vainqueur de l'Ironman France qui se tient ce dimanche 26 juin à Nice. Il termine la célèbre course en 8h et 24 min.

L'arrivée de l'Américain Rudy von Berg en 8h, 24min et 26s

Il fallait parcourir 4 km à la nage, 180 km à vélo et 42 km à pied, un marathon ! L'Américain Rudy von Berg l'a fait, en 8h 24 min et 26s ! Il remporte la 17e édition de l'Ironman France qui se tient à Nice ce dimanche, sous les applaudissements de la foule.

Sur le podium, en deuxième position, on retrouve le Français William Mennesson, qui termine en 8h, 27 min et 42s. A la troisième place, c'est un autre Français : Arthur Horseau, 8h 35 min et 06s.

La Promenade des Anglais est fermée à la circulation toute la journée pour permettre aux triathlètes de concourir © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Le top départ, c'était à 7h30 du matin sur la Promenade des Anglais pour les 5 200 courageux qui se sont lancés dans la course, version classique ou version raccourcie (l'Ironman 70.3)

Le dernier coureur est attendu vers 23h40 ce dimanche soir.