Sébastien Loeb a empoché ce dimanche une victoire historique sur le Rallye de Monte-Carlo. À ses côtés, sa nouvelle co-pilote Isabelle Galmiche est originaire de Haute-Saône, et enseigne les mathématiques au CFA du Pays de Montbéliard, situé à Bethoncourt.

Isabelle Galmiche, prof à Bethoncourt... et gagnante du rallye de Monte-Carlo avec Sébastien Loeb

Sébastien Loeb n'est pas entré tout seul dans la légende ce dimanche. À bientôt 48 ans, le pilote de rallye neuf fois champion du monde a remporté le rallye de Monte-Carlo, ce qui en fait le vainqueur le plus âgé de l'histoire en championnat du monde.

Une victoire qu'il doit aussi à sa nouvelle co-pilote : Isabelle Galmiche. Cette héricourtoise de 50 ans est depuis la fin d'année 2021 la nouvelle co-pilote de la légende française, qui s'est séparé de son coéquipier de toujours, Daniel Elena.

Un parcours assez atypique pour celle qui enseigne en parallèle les mathématiques au CFA du Pays de Montbéliard, à Bethoncourt. Mardi, elle sera d'ailleurs de retour avec ses élèves en classe !

Son premier rallye à très haut niveau

Car même si Isabelle Galmiche participe à des courses depuis une vingtaine d'années aux côtés de l'Association de Sport Automobile de Franche-Comté, le rallye de Monte-Carlo était son premier au très haut-niveau.

"Des rallyes j'en ai fait beaucoup, mais comme ça là... Même si je ne voulais pas me mettre la pression je l'avais quand même" a déclaré la co-pilote à l'Agence France Presse après la course.

"Avec ce genre de voiture, c'est vraiment difficile pour les copilotes. Elle avait beaucoup de choses à dire tout le temps et elle avait un rythme parfait. Bien sûr elle a une grande expérience en rallye en France mais en WRC tu as beaucoup plus de choses à assimiler", lui a rendu hommage Sébastien Loeb après la victoire.

Les deux pilotes se connaissent depuis plusieurs années. La Nord Franc-Comtoise avait déjà accompagné le nonuple champion du monde lors de nombreux essais. Mais jamais elle n'aurait pensé s'installer sur le siège passager pour une course de ce niveau : "Quand Sébastien me l'a proposé, sur le coup je me demandais si c'était une vraie question ou une blague".

Avec AFP