Isabelle remporte son séjour Grand Confort à Locronan

Isabelle de Concarneau a eu la chance de gagner ce matin en direct son séjour Grand Confort à Locronan.

Les marathoniens s'élanceront pour le semi Locronan-Quimper ce dimanche 19 mars. Au départ de Locronan, ils passeront ensuite par la commune de Plogonnec, en contrebas de la Montagne de Locronan.

A cette occasion, Isabelle a remporté un chouette séjour pour deux personnes d'une valeur de 350 € comprenant :

1 nuit à l’hôtel Latitude Ouest*** à Locronan en chambre double confort en formule nuit et petit déjeuner.

1 brunch ou 1 déjeuner à Odette Lunch à Locronan, boisson comprise.

1 déjeuner ou 1 dîner en crêperie à Quimper comprenant 1 crêpe sarrazin et 1 crêpe froment et deux bolées de cidre

1 visite guidée de Quimper, Ville d’Art et d’Histoire.