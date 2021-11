Isère : au cœur d'une polémique sur des insultes racistes, le Futsal Club Chavanoz se défend

Le club de futsal de Chavanoz se retrouve au milieu d'une polémique. L'équipe de Torcy en région parisienne est venue affronter l'équipe iséroise au Palais des sports de Bourgoin-Jallieu dimanche 31 octobre. Dans le journal Le Parisien, l'entraîneur des Franciliens accuse des supporters du FC Chavanoz d'avoir lancé des insultes racistes à ses joueurs, les traitants de "sales noirs". Ils auraient été selon lui visés par des crachats. Cette situation aurait conduit à l'interruption du match et Torcy aurait ensuite refusé de le reprendre, à quelques minutes de la fin du temps réglementaire.

Toutes les personnes qui étaient présentes n'ont constaté aucune insulte raciale.

Des dénonciations calomnieuses pour le FC Chavanoz, dont le bureau a voulu mettre les choses au clair dans un communiqué publié sur sa page Facebook ce mardi soir. "On a été assez médusés et choqués par les termes qui ont été utilisés dans la presse et notamment le journal Le Parisien" explique le président du club isérois Moussa Meniri. "On a voulu rapidement démentir, on a interrogé tout le monde. Toutes les personnes qui étaient présentes n'ont constaté aucune insulte raciale."

Le match a donc selon lui été interrompu pour des raisons de sécurités car des joueurs de Torcy s'en seraient pris aux arbitres et la tension est montée avec le public. Un dossier est en cours d'instruction par la Fédération Française de Football et le FC Chavanoz s'attend à être convoqué, "sereinement" assure son président. Le club de futsal fournit des vidéos et souligne que le rapport d'arbitre confirme sa version des faits.

Une plainte pour diffamation

"À l'issue, on déposera plainte pour diffamation étant donné qu'on a été salis, notre image a été ternie dans cette affaire" continue Moussa Meniri, en pensant aussi aux communes de Chavanoz et de Bourgoin-Jallieu "qui nous prêtent leurs installations. Leur nom a été utilisé et malheureusement, on nous colle une étiquette et on nous met en danger pour nos futurs déplacement."

Le prochain match du FC Chavanoz est prévu dimanche contre Hercouville à Bourgoin-Jallieu. Le président espère que cela ne se jouera pas à huis-clos mais doit d'abord échanger avec la Fédération et les élus berjalliens à ce sujet.