J-4 avant le 60ème Tour de Corse automobile

Cette première semaine d'avril sera la semaine du Tour de Corse Automobile, épreuve française du Championnat du Monde ! Une 60ème édition pour laquelle RCFM sera le partenaire Radio exclusif de la compétition.

Pour lancer cette semaine et annoncé le début du tour ce jeudi, nous recevions ce lundi matin à 7h50 Christian Leca, le Président de l'ASAC Tour de Corse, Association co-organisatrice avec la Fédération Française du Sport Auto, il répondait aux questions de Jean Pruneta.

Le plateau

« 83 équipages, c’est une dizaine de plus que l’an dernier. Parmi les 16 équipages corses amateurs, on trouve des pointures, Jean-Marc Manzagol avec une Fiesta R5, Jean-François Succi, Guy Fiori, Jean-Matthieu Leandri avec une Porsche GT3, je pense qu’on va avoir une belle bagarre. Tout en haut de l’échelle on a quand même : 3 Ford engagées avec Sébastien Ogier, actuellement en tête du championnat du monde, 3 Citroen avec Chris Mike dernier vainqueur du rally du Mexique, 2 Toyota avec Ladcvala, et 3 Hunday avec thierry Neuville le chef de file qui a fait de très belles performances à Monte Carlo et au Mexique ».

Les bolides

« Un plateau beaucoup plus relevé puisqu’il y a une équipe supplémentaire, Toyota, et surtout de nouvelles voitures WRC 2017 beaucoup plus puissantes, 400 à 420 chevaux, elles ont une aérodynamique beaucoup plus imposante, presque des voitures de circuit, plus d’une seconde de différence au kilomètre entre les performances des WRC 2016 et celles de cette année. On assistera à un magnifique spectacle ».

L’accessibilité

« Le tour de Corse est une épreuve des championnats du monde et le cahier des charges de la FIA nous impose un kilométrage minimum. L’année dernière on était à plus de 350, cette année on est redescendu à 313 km d’épreuve chronométrée. Ça nécessite un investissement important, surtout si on loue, la location de la voiture de course est facturée au kilomètre d’épreuve spéciale, plus y en a plus ça coûte cher et plus il faut de pneu. Par contre la fédération a fait un effort important en diminuant le prix de l’engagement. Pour les équipages insulaires licenciés dans les ASA corses, le prix de l’engagement est de 1100 euro, le même prix qu’une épreuve de championnat de France des rallyes. »

Le choix du printemps

« C’est la quatrième épreuve, elle marque le début des épreuves sur asphalte. On va pouvoir avoir un aperçu des performances des voitures de course WRC qui ont disputé les quatre premiers rallyes sur quatre surfaces différentes, et on verra quels sont leurs potentiels. Le tour de Corse début avril coïncide avec l’ouverture des hôtels. Il est évident que le remplissage des hôtels sera beaucoup plus intéressant avec cet évènement qui draine au minimum 5000 à 6000 personnes en Corse à une période où les hôtels ne sont pas nécessairement remplis ».

Rappel du programme :

Jeudi 6 avril : Shakedown de Sorbo Ocagnano (5,40 Km); Vendredi 7 avril : Étape 1 - Es 1/3 : Pietrosella – Albitreccia (31,20 Km), Es 2/4 : Plage du Liamone – Sarolla Carcopino (29,12 Km); Samedi 8 avril : Étape 2 - ES 5/7 : La Porta – Valle Di Rostino (48,71 Km), ES 6/8 : Novella (17,27 Km); Dimanche 9 avril : Étape 3 - Es 9 : Antisanti – Poggio Di Nazza (53,78 Km), ES 10 : Porto-Vecchio – Palombaggia (10,42 Km)