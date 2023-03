J-500 avant les JO 2024 : "Ça donne beaucoup d'envie et de motivation" pour l'athlète mosellan Yann Schrub

Tic tac, tic tac… L'horloge tourne et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 se rapprochent. Ce mardi 14 mars marque la date symbolique des 500 jours avant la grande cérémonie d'ouverture sur la Seine. Un rendez-vous qui est dans beaucoup d'esprits, à commencer par ceux des athlètes qui visent une participation à ces jeux dans leur pays.

Dans un coin de la tête

Parmi eux, l'athlète mosellan Yann Schrub, médaillé de bronze aux championnats d'Europe d'athlétisme en 2022 sur 10.000 mètres. "On l'a toujours dans un coin de la tête" reconnait le Sarregueminois, "c'est une fois tous les 100 ans!" Difficile donc d'échapper à la pression et aux multiples attentes qui entourent l'évènement. "On nous en parle tous le temps, pour les sportifs et non-sportifs. La billetterie vient d'ouvrir, ça fait aussi pas mal de bruit. Mais ce n'est pas plus mal, ça met un peu de pression, ça donne beaucoup d'envie et de motivation."

La Hongrie avant Paris

Pour autant, le coureur de demi-fond ne veut pas trop se projeter. D'abord parce que 2024 est encore loin, "il peut se passer beaucoup de choses", ensuite parce que d'autres échéances majeures l'attendent d'ici la, comme les mondiaux qui se disputeront cet été en Hongrie, face aux meilleurs spécialistes de la discipline. "Ce sera vraiment une répétition avant les jeux, et après il restera un an pour mettre les choses en place."

Yann Schrub espère que ces championnats du monde permettront de mesurer les premiers effets de son nouveau programme de préparation. Car celui qui menait de front carrière sportive et médicale a décidé en fin d'année dernière de mettre entre parenthèse son internat de médecine , pour se consacrer à 100% à la course. "Cela me permet de mettre l'athlétisme en premier plan et de m'entrainer deux fois par jour, comme tous les autres."