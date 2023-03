J-500 avant les JO 2024 : les espoirs de l'athlète de para-tir castelroussin Dylan Kerreneur

C'est LA compétition dont il rêve : le jeune athlète de para-tir Dylan Kerreneur, licencié à Châteauroux, peut espérer se qualifier pour les Jeux Paralympiques de 2024. Une compétition à la maison, car les épreuves auront lieu au Centre national de tir de la Martinerie, à Déols, du 30 août au 5 septembre 2024.

Découverte du para-tir

Dylan Kerreneur, 26 ans, a découvert le para-tir il y alors qu'il avait 10 ans, dans un centre de rééducation : "Mon éducateur m'a proposé ce sport là, et j'ai direct aimé parce que c'est vraiment de la concentration, se battre contre soi-même en fait. Depuis je n'ai pas lâché, j'adore" explique l'athlète, qui s'entraîne au CNTS, où il est par ailleurs également salarié à mi-temps. Dylan Kerreneur affectionne particulièrement le tir à la carabine, une discipline dans laquelle il a décroché en équipe un titre de champion du monde en 2018 (en carabine 50 m couché)

Les Jeux Paralympiques en ligne de mire

Son rêve : disputer les Jeux Paralympiques de 2024 : "C'est LA compétition mondiale qui va rassembler tous les meilleurs au monde" Motivation supplémentaire : en cas de qualification Dylan Kerreneur jouera à domicile, puisque le Breton d'origine travaille au CNTS à mi-temps depuis deux ans : "Je m'entraîne aussi sur le lieu, et du coup avec les Jeux sur mon lieu d'entraînement c'est génial. Ca va être une fête incroyable".

En tous cas, le jeune athlète a choisi le bon modèle pour tenter d'aller décrocher son rêve, puisqu'il est fan de Martin Fourcade, athlète français qui a récolté le plus de médailles olympiques dans l'histoire : "il est aussi dans le tir, le biathlon, il a été champion dans toutes ses catégories, et oui, c'est mon idole". Un modèle et une inspiration pour Dylan Kerreneur, qui joue sa qualifications aux Jeux Olympiques. Pour cela, il faut remporter des quotas. Les championnats du monde en septembre, puis les championnats d'Europe à Rotterdam, sont qualificatifs pour les Jeux en 2024.

À 500 jours du coup d'envoi des JO 2024, France Bleu Berry est en direct du CNTS ce mardi matin, entre 6h et 9h.