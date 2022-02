Ancien footballeur, le sarthois Frédéric Crevon s'est mis au footgolf un peu par hasard après une blessure. Six ans plus tard, il a un titre de champion du monde et est devenu "addict" à ce sport peu connu.

Avez-vous déjà entendu parler du footgolf ? Ils seraient entre 8000 et 10000 joueurs à pratiquer cette discipline en France, encore peu connue. Comme son nom l'indique, il s'agit de jouer au golf avec un ballon de foot. En Sarthe, Frédéric Crevon dit être carrément devenu "addict" à ce sport. Ancien joueur de foot, il s'est mis au footgolf il y a six ans à cause d'une blessure. Un mal pour un bien, car il a depuis été champion du monde en équipe de France en 2018 et médaille d'argent en 2021.

Une question d'adresse

A première vue, rien ne distingue Frédéric Crevon des autres golfeurs qui jouent sur les terrains d'à côté. Mais au début de son parcours, c'est bien un ballon de foot qu'il pose sur le tee. "Sur les terrains de golf la surface est très plane, donc le ballon n'est pas surélevé", explique-t-il. "J'ai le droit, pour mon premier coup, de prendre un tee pour peut-être taper mieux mon ballon, pour qu'il aille un peu plus loin."

Un trou de footgolf au golf de Sargé-lès-le-Mans. © Radio France - Solène Gardré

Après ce premier coup, tout est une question d'adresse pour mettre la balle le plus rapidement possible dans le trou. "Le plus dur dans le footgolf, c'est qu'il n'y a personne qui contrôle le ballon. Quand on joue au foot, quand on se fait une passe, le joueur contrôle le ballon. Là, il faut que le ballon s'arrête. J'ai pris moins d'élan pour essayer de m'approcher le plus près du trou." Il conclut en seulement trois coups. "Un très bon score", sourit-il.

J'ai beaucoup appris sur moi-même en jouant au footgolf. J'étais une personne plutôt impulsive quand je jouais football, mais là c'est un sport qui ne permet pas ça. Si on n'arrive pas à gérer ses émotions, à gérer son stress, à gérer ses fautes... Car des fautes on en fait forcément sur un parcours de 18 trous. Il faut arriver mentalement à passer à autre chose." - Frédéric Crevon, joueur de footgolf

Frédéric Crevon s'entraîne trois à quatre fois par semaine, près de 3h30 en général pour un parcours de 18 trous. Malgré son palmarès déjà impressionnant, il veut tenir le niveau. Il a vu le sport évoluer depuis six ans. "Il y a de plus en plus de concurrence maintenant en France. Pour gagner une étape, il faut vraiment faire un très bon parcours."

Des joueurs de plus en plus jeunes s'y mettent aussi. "Des jeunes de 25 ans qui ne font que ça et qui sont professionnels, par exemple des Anglais ou des Argentins qui ne vivent que du footgolf", constate Frédéric Crevon. "Mais en France, il reste encore du chemin pour professionnaliser le footgolf !"