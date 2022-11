« J’ai bien le maillot dans mon sac » Duncan Perrillat veut sa revanche aux championnats de France de marathon

L’histoire avait beaucoup fait parler, et sourire aussi, l’an dernier. Vainqueur à Rennes en 2h14 pour son premier marathon Duncan Perrillat avait été privé du titre de champion de France pour ne pas avoir couru avec le maillot de son club. Le Grenoblois avait pris l’étourderie avec philosophie au milieu d’une saison qui l’a vu franchir plusieurs caps et s’ouvrir à lui de belles perspectives pour l’avenir.

« J'ai une revanche à prendre sur moi-même »

Cela ne l'empêche pas de revenir ce dimanche sur le championnat de France de marathon, cette fois à Deauville, avec une ambition claire : (re)conquérir le titre national « l’an dernier j’ai plus ou moins été champion de France mais en soit je ne le suis pas, alors cette année j’ai une revanche à prendre sur moi-même parce que j’ai fait une erreur qui a quand même été un peu difficile à vivre. Je veux prendre ma revanche et même pour l’histoire ça serait sympa. J’y vais donc pour gagner, et pour gagner avec la manière, en montrant que je mérite le titre ».

« J’ai bien le maillot dans mon sac »

Et forcément la tenue sera adaptée, pas de place à l’erreur cette fois : « j’ai reçu pas mal de messages pour me charrier et me dire de ne pas me tromper de maillot » plaisante Duncan Périllat. Il rassure tout le monde : « j’ai bien le maillot dans mon sac, il n’y aura pas de souci à ce niveau-là ».